گردانهای قسام : خود را برای جنگ بسیار طولانی با اسرائیل آماده کرده ایم/غزه را گورستان دشمن می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سخنگوی گردانهای عزالدین قسام گفت ما خود را برای جنگ بسیار طولانی با دشمن صهیونیستی آماده کرده ایم.

وی افزود ملت ما در قدس و کرانه باختری، داخل مناطق اشغالی و نوار غزه، انقلاب کرده اند، ما جنگ را آغاز نکرده ایم، بلکه آنها جنگ را عملا علیه ما آغاز کرده اند.

این سخنگو گفت از کدام آرامش حرف می زنند در حالی که بنزین را در دهان محمد ابوخضیر کودک بیگناه می ریزند.

وی تاکید کرد تهدید اسرائیل برای جنگ زمینی ما را مرعوب نخواهد کرد و غزه گورستان آنها خواهد شد.

وی افزود مقاومت تنها میزان اندکی از امکانات خود را مورد استفاده قرار داده و ما خود را برای جنگ طولانی آماده کرده ایم.

وی خاطر نشان کرد جنگ زمینی فرصتی برای آزادی اسرایمان در زندانهای اسرائیلی است و همچنان با نبرد بر اساس اینکه محدود است، تعامل می کنیم.

این سخنگوی تاکید کرد گردانهای قسام نام العصف الماکول(برگرفته شده از سوره فیل به معنای کاه خورده شده) را بر نبرد کنونی با اشغالگران گذاشته است.