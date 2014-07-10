افزایش شهدای فلسطینی به 86 نفر/صهیونیستها 800 بار به غزه حمله کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، یک رسانه اسرائیلی از به صدا درآمدن آژیر خطر در منطقه سدوت هنیقف و شاعر هنیقف خبر داده است.

جنگنده های اسرائیلی گروهی از شهروندان فلسطینی را در شمال نوار غزه هدف حملات خود قرار دادند که به زخمی شدن چند نفر از آنها منجر شده است.

شهر صهیونیست نشین عسقلان هم بار دیگر هدف موشکهای مقاومت به تلافی جنایات اشغالگران قرار گرفت.

گروههای مبارز فلسطینی، شهر سدیروت را نیز هدف موشکهای خود قرار دادند.

افزایش شهدای حملات مستمر ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه به 86 نفر از دیگر خبرهای مربوط به جنگ سوم غزه به شمار می رود. صدها نفر دیگر از مردم بی دفاع غزه در این حملات مستمر زخمی شده اند.

خبرنگار المیادین هم گزارش داد از ابتدای تجاوز اسرائیل به نوار غزه تا کنون، جنگنده های این رژیم 800 بار به نوار غزه حمله کرده اند.

خبرنگار این شبکه اعلام کرد حملات اسرائیل، خودروها و موتورسیکلتهای مردم را هدف قرار می دهند تا تعداد بیشتری از مردم کشته شوند.