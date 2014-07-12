حجت الله بهمنی مدیر روابط عمومی سازمان لیگ‌های فوتبال ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برگزاری مراسم قرعه کشی اظهار کرد: این مراسم از ساعت 20:30 روز دوشنبه در برج میلاد آغاز خواهد شد. در این مراسم آرم جدید سازمان لیگ رونمایی می‌شود و همچنین نوع جدید توپ‌های آل اشپورت معرفی خواهد شد.

وی افزود: مراسم با افطار و صرف شام آغاز می‌شود و قرار است بعد از اخبار ساعت 22 از شبکه سوم پخش مستقیم شود. در این مراسم همانند سال گذشته تمام مدیران و سرمربیان باشگاه‌ها، روسای هیات فوتبال، مسئولان وزارت ورزش و جمعی از پیشکسوتان حضور دارند.

مدیر روابط عمومی سازمان لیگ یادآور شد: از آنجا که بیشتر از یکساعت فرصت نداریم قصد نداشتیم زیاد برگزاری مراسم را شلوغ کنیم.