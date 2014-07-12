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۲۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۲:۲۲

آلکسیس سانچس:

بهترین عملکردم را برای آرسنال به نمایش می‌گذارم

بهترین عملکردم را برای آرسنال به نمایش می‌گذارم

مهاجم شیلیایی جدید تیم فوتبال آرسنال گفت بهترین عملکرد خود را برای این تیم انجام خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "آلکسیس سانچس" به تازگی با انعقاد قراردادی چهارساله به ارزش 30 میلیون پوند از بارسلونا به آرسنال پیوسته است. این بازیکن در تیم فوتبال آرسنال هفته‌ای 140 هزار پوند دستمزد دریافت خواهد کرد. 

سانچس گفت: از اینکه به آرسنال پیوسته‌ام خوشحالم. این باشگاه مربی بزرگی دارد، بازیکنان فوق العاده ای در آن بازی می‌کنند، طرفداران فراوانی در سرتاسر دنیا دارد و یک ورزشگاه بزرگ در لندن.

بازیکن جدید آرسنال ادامه داد: امیدوارم هرچه زودتر هم‌تیمی‌هایم را ببینم و برای آرسنال در رقابتهای لیگ برتر و لیگ قهرمانان اروپا بازی کنم. بهترین عملکردم را برای آرسنال به نمایش خواهم گذاشت و می‌خواهم تمام هوادارانم را شاد کنم.

کد مطلب 2329745

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