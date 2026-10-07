افشین مشیری در حاشیه پویش نهال‌کاری که به مناسبت روز ملی روستا و عشایر در روستای علا برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: عشایر با سبک زندگی مبتنی بر طبیعت و حضور مستمر در عرصه‌های مرتعی، از دیرباز در حفظ و حراست از مراتع و منابع طبیعی نقش داشتند.

وی افزود: این ظرفیت ارزشمند می‌تواند در اجرای طرح‌های حفاظتی، احیایی و توسعه پوشش گیاهی مورد استفاده قرار گیرد و همراهی عشایر و روستاییان می‌تواند به تقویت اقدامات منابع طبیعی در عرصه‌های مختلف کمک کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با بیان اینکه روستاییان و عشایر از مهم‌ترین همیاران منابع طبیعی هستند، تصریح کرد: این جوامع به عنوان ساکنان و بهره برداران عرصه‌های طبیعی، ارتباط مستقیمی با منابع طبیعی دارند و حضور آنها در برنامه‌های حفاظت و احیا اهمیت زیادی دارد.

مشیری مشارکت جوامع محلی را یکی از پایه‌های مدیریت پایدار منابع طبیعی دانست و یادآور شد: حفظ، احیا و توسعه پوشش گیاهی بدون همراهی مردم و بهره‌گیری از ظرفیت روستاییان و عشایر امکان‌پذیر نیست و باید زمینه مشارکت بیشتر آنان در برنامه‌های منابع طبیعی فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به برگزاری پویش نهال کاری در روستای علا بیان کرد: این برنامه با حضور مسئولان، کارشناسان، روستاییان، دهیاران و دانش‌آموزان مدرسه مسلم بن عقیل برگزار شد و کاشت نهال در محوطه روستا با هدف توسعه فضای سبز و ترویج فرهنگ درختکاری انجام گرفت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان خاطرنشان کرد: آشنایی نسل جدید با اهمیت منابع طبیعی و مشارکت دانش‌آموزان در برنامه‌های درختکاری می‌تواند به نهادینه شدن فرهنگ حفاظت از طبیعت در جامعه کمک کند.