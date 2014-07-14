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۲۳ تیر ۱۳۹۳، ۱۱:۲۴

اخبار فلسطین/

حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف غزه/شلیک موشکهای مقاومت به شهرکهای صهیونیست نشین

حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف غزه/شلیک موشکهای مقاومت به شهرکهای صهیونیست نشین

حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه و حمله مبارزان فلسطینی به شهرک های صهیونیست نشین از جمله خبرهای امنیتی فلسطین به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مبارزان فلسطینی یک فروند موشک به ساحل عسقلان در اراضی اشغالی 1948 شلیک کردند که تلفاتی در بر نداشت. همچنین چند فروند موشک نیز به شهرک های اشکول و نیتیفوت اصابت کرد که این حمله موشکی نیز تلفاتی در بر نداشت.

مبارزان فلسطینی تنها به شهرک عسقلان 10 فروند موشک "گراد" شلیک کردند.

اسدود و زیکیم نیز از دیگر شهرک های صهیونیست نشین بودند که از حملات موشکی گروه های مبارز فلسطینی در امان نماندند.

از سوی دیگر جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی اطراف فرودگاه غزه، مناطق مختلف شهر خانیونس در جنوب و جبالیا در شمال و همچنین جنوب غرب نوار غزه را بمباران کردند.

کد مطلب 2331194

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