به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته بین المللی المپیک میزبانی سال 2020 میلادی را به شهر توکیو پایتخت ژاپن سپردند و در روزهای اخیر، مقامات ژاپنی اعلام کردند که همزمان با آغاز بازی های المپیک، نسل پنجم ارتباطات یا همان 5G ظهور خواهد کرد.

هر نسل ارتباطی که ظهور می کند به منظور مرتفع کردن خلاها و مشکلاتی است که در نسل های قبلی وجود داشته و اکنون نسل پنجم با هدف افزایش سرعت انتقال داده، افزایش قابلیت اطمینان و ... خواهد بود که در مقایسه با نسل های قبل از فناوری های برتری برخوردار است.

کمپانیNTT DoCoMo در ژاپن، اولین کمپانی بود که به صورت گسترده و تجاری از سال 2001 میلادی از تکنولوژی نسل سوم و چهارم استفاده کرد. در حال حاضر نیز باز هم این کمپانی ژاپنی قصد دارد تا با همکاری آلکاتل لوسنت، اریکسون، نوکیا و سامسونگ راه اندازی شبکه نسل پنجم موبایل را آغاز کند. پیش بینی می شود در نسل پنجم ارتباطات، 10 گیگابیت اطلاعات با سرعتی هزار برابر بیشتر از شبکه های نسل چهارم انتقال یابند.

برزیل میزبان جام جهانی 2014 میلادی به دلیل مشکلات عدیده ای که در زیر ساخت های تله کام خود داشت، قادر به پاسخگویی به حجم عظیم ارتباطات در مدت برگزاری مسابقات نبود و در نتیجه مشکلات هر روز بیشتر از روز پیش شدند تا جایی که مشکلات ارتباطات، انتقادات بسیاری را از سوی رسانه ها، مسافران و توریست هایی که برای تماشای بازی ها به این کشور سفر کرده بودند برانگیخت.

اکنون ژاپن با درسی که از برزیل گرفته، از هم اکنون به دنبال تجهیز و آماده سازی زیر ساخت های تله کام و ارتباطات خود برآمده تا در برگزاری مسابقات المپیک سال 2020 میلادی به سرنوشت برزیل مبتلا نشود.