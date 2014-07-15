عبدالعلی صیادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: بر اثر برخورد یک دستگاه پژو 405 و یک دستگاه خودرو سمند در کیلومتر 22 جاده گناوه - دیلم دو نفر مصدوم و یک نفر فوت شد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان گناوه گفت: در ساعت 20.30 شامگاه دوشنبه در کیلومتر 22 محور گناوه - دیلم خودرو سمند که از گناوه به سمت استان لرستان در حرکت بود به صورت رو به رو با یک دستگاه خودرو پژو 405 برخورد کرد که راننده سمند در جا درگذشت و دو سرنشین 405به شدت زخمی شدند.

صیادی بیان داشت: راننده سمند که در خودرو گیر افتاده بود توسط خودرو نجات پایگاه امداد جاده ای بینک از خودرو بیرون کشیده شد.

وقوع چند تصادف فوتی طی هفته‌های اخیر در محور گناوه به دیلم

وی تصریح کرد: دو مصدوم حادثه نیز توسط آمبولانس پایگاه امداد جاده ای بینک و اورژانس 115 به بیمارستان امیرالمومنین گناوه انتقال داده شدند.

صیادی خاطر نشان ساخت: محور گناوه به دیلم متاسفانه در چند هفته اخیر شاهد چندین تصادف منجر به فوت بوده که نیازمند تعریض و نوسازی است.

رییس جمعیت هلال احمر شهرستان گناوه در پایان گفت: محور فوق محور مواصلاتی شمال و جنوب استان بوشهر و همچنین راه ارتباطی بین استان‌های هرمزگان، بوشهر و خوزستان است.