به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی و با حضور 200نفر از نمایندگان آغاز شد.

استماع سخنرانی سفیر فلسطین در ایران، نماینده حماس و نماینده جهاد اسلامی در مورد جنایات غزه در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درمورد طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی و گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بیمه‌گران و اتکائی‌گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی و موسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری عربی و تصویب اساسنامه (اعاده شده از شورای نگهبان) دیگر دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، امروز در دستور کار خود بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1387، گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح الحاق یک بند به ماده (2) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال، گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی و گزارش شوردوم کمیسیون انرژی درمورد طرح حمایت از صنعت برق کشور را دارند.

علاوه بر این سؤال حسن کامران نماینده اصفهان از وزیر صنعت، معدن و تجارت در دستور کار امروز مجلس شورای اسلامی قرار دارد.