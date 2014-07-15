تنها قرآن است که می تواند از حقیقت ولایت سخن بگوید/ ولایت باطن رسالت و نبوت و امامت و قرآن است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب «رساله الولایه» اثر علامه طباطبایی و تحقیق و تحریر آیت الله جوادی آملی عصر دوشنبه 23 تیرماه با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلام دکتر مرتضی جوادی آملی(فرزند آیت الله جوادی آملی) در ساختمان آرشیو ملی ایران برگزارشد.

در این مراسم حجت الاسلام مرتضی جوادی گفت: در ماهی که سراسر شرافت و فضیلت و کرامت است ماه عزیز و کریم رمضان هستیم و در فضا و شرایطی هستیم که همچنان نورانیت میلاد مسعود حضرت امام حسن مجتبی (ع) بر جامعه و نظام و بر آحاد ملت عزیز پرتو افکنی دارد. یکی از بهترین و پرفروغ ترین امری که در این ماه باید راجع آن سخن گفت حقیقت والای قرآن است. در آستانه شبهای قدر هستیم، این شبها و روزها فرصت بسیار گرانبهایی است که اطراف حاکم بر ما را نورانیت قرآن تأمین کند. این نشست که در این جایگاه تمدن کشور( کتابخانه ملی) برگزار می شود ظرفیتی مناسبی برای کار و فعالیتی که باید از آن سخن بگوییم، فراهم آورده است.

وی افزود: این نشست معنای خاص خودش را دارد. وقتی سند عظیمی در قرآن و عرفان و عبادت آن هم از شخصی مثل علامه طباطبایی را در این مکان در خود می پذیرد و هویت و شخصیتی ممتاز پیدا می کند؛ اینها هویت ساز است و شخصیت یک مرکز را روح و تعالی می بخشد.

رئیس بنیاد بین المللی اسرا ادامه داد: انتخاب نام الولایه از سوی علامه طباطبایی بسیار حکیمانه است. زیرا ولایت برترین امری است که در مکتب ما مطرح می شود. ولایت باطن رسالت و نبوت و امامت و قرآن است و راهیابی به حقیقت ولایت کار آسانی نیست. علوم دانشگاهی دون آنند که بتوانند از ولایت سخن بگویند، اما تنها دانشی که می تواند آن را بیان کند حقیقت وحی است. وحی در جلوه های صحف و کتاب آسمانی بارز می شود و بارزترین آن قرآن است. تنها قرآن است که می تواند از حقیقت ولایت سخن بگوید و حقیقت آن را آشکار سازد.

جوادی تصریح کرد: اما دانش عرفان، که دانش باطنی است می تواند خود را به سطح قرآن و وحی نزدیک کند. عمق و حقیقت قرآن فراتر از آن است که حتی دانش عرفان بتواند حقیقت آن را آشکار سازد. علامه طباطبایی با تدوین این رساله که فضای باطن است؛ راه به حقیقت ولایت و قرآن را باز می کند.علامه با تألیف این کتاب خواستند نشان دهند دانش عرفان، دانش شکوهمندی است اما در عین حال امکان اشتباه و لغزش در آن کم نیست. دانش عرفان اگر بخواهد در مسیر مستقیم و بدون اشکال قرار بگیرد باید به دست انسانهایی باشد که بر اساس قرآن ، خود معیار هستند و می توانند دانشی تولید کنند که در آن نه خطا و شائبه ای در آن رسوخ کند.

وی افزود: علامه طباطبایی آنگونه که قرآن و سنت می پذیرد در تدوین این کتاب فخیمه تلاش کرد تنظیم آن کار دشواری نیست اما تألیف آن، آنطور که چارچوب علمی مثل عرفان را دارا باشد کار مشکل و سترگی است. آن علمی که می تواند تفسیر خوبی از حقیقت وحی و قرآن بیان کند علم عرفان است. بنابراین این رساله یک جریان معرفت اصیل به عنوان عرفان ناب شیعی است که از عرفانهای ناصوابی که در کشور وجود دارد مثل عرفانهای نوظهور ، مصونیت دارد.