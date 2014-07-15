به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی ، ایجاد آرامش در بخشهای مختلف کشور، مهار تورم، تلاش برای رفع مشکل رکود اقتصادی و ایجاد رونق اقتصادی، اجرای مرحله جدید هدفمندی یارانهها، تأمین امنیت غذایی اقشار آسیبپذیر، کاهش هزینههای درمانی و قرار گرفتن همه مردم تحت پوشش بیمه، برنامهریزی برای حل مشکلات زیستمحیطی، کنترل آبهای مرزی و بهروز کردن ساختار کشاورزی و افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز را از جمله مهمترین فعالیتها و برنامههای دولت یازدهم برشمرد.
رئیسجمهور در گزارشی از فعالیتهای یازده ماهه دولت تدبیر و امید، موفقیتهای بدست آمده را مرهون الطاف الهی، حمایتهای مردم و پشتیبانیهای رهبر معظم انقلاب اسلامی دانست و تاکید کرد: امیدواریم مجموعه اقدامات دولت بتواند آینده بهتری را برای آحاد ملت فراهم کند.
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