  1. سیاست
  2. دولت
۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۰:۳۵

رییس جمهور:

موفقیت‌های دولت مرهون حمایت‌های مردم و پشتیبانی‌های رهبری است

موفقیت‌های دولت مرهون حمایت‌های مردم و پشتیبانی‌های رهبری است

رئیس جمهور در دیدار اعضای هیات دولت با رهبر معظم انقلاب که شب گذشته برگزار شد با اشاره به مهمترین برنامه های یازده ماهه دولت، گفت: موفقیت‌های بدست آمده مرهون الطاف الهی، حمایت‌های مردم و پشتیبانی‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی ، ایجاد آرامش در بخش‌های مختلف کشور، مهار تورم، تلاش برای رفع مشکل رکود اقتصادی و ایجاد رونق اقتصادی، اجرای مرحله جدید هدفمندی یارانه‌ها، تأمین امنیت غذایی اقشار آسیب‌پذیر، کاهش هزینه‌های درمانی و قرار گرفتن همه مردم تحت پوشش بیمه، برنامه‌ریزی برای حل مشکلات زیست‌محیطی، کنترل آب‌های مرزی و به‌روز کردن ساختار کشاورزی و افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز را از جمله مهمترین فعالیت‌ها و برنامه‌های دولت یازدهم برشمرد.

رئیس‌جمهور در گزارشی از فعالیت‌های یازده ماهه دولت تدبیر و امید، موفقیت‌های بدست آمده را مرهون الطاف الهی، حمایت‌های مردم و پشتیبانی‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی دانست و تاکید کرد: امیدواریم مجموعه اقدامات دولت بتواند آینده بهتری را برای آحاد ملت فراهم کند.

کد مطلب 2331915

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها