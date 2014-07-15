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۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۰:۵۷

بسکتبال کاپ آسیا - چین؛

کاظمی موثرترین بازیکن دیدار ایران و هند شد/ حدادی امتیازآورترین ایرانی

کاظمی موثرترین بازیکن دیدار ایران و هند شد/ حدادی امتیازآورترین ایرانی

موثرترین بازیکن در جریان دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و هند ارسلان کاظمی بود. ضمن اینکه حامد حدادی هم در میان دیگر بازیکنان تیم ایران بیشترین امتیاز را به دست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و هند در روز پایانی مرحله گروهی مسابقات کاپ آسیا دقایقی پیش با برتری 62 بر 49 تیم ملی ایران به پایان رسید. در جریان این دیدار که در ووهان چین برگزار شد، ارسلان کاظمی با تاثیرگذاری 23، موثرترین بازیکن زمین بود. از این حیث در تیم هند آمجیوت سینگ با تاثیرگذاری 20، موثرترین بازیکن تیمش شد.

همین بازیکن اما عنوان امتیازآورترین بازیکن این دیدار را هم خود اختصاص داد. سینگ طی مدت زمان 25 دقیقه و 47 ثانیه حضور در زمین موفق به کسب 17 امتیاز و 5 ریباند شد.

در میان بازیکنان تیم ملی بسکتبال ایران نیز حامد حدادی با 16 امتیاز عنوان امتیازآورترین بازیکن را به دست آورد. حدادی در 30 دقیقه و 20 ثانیه حضور در زمین به این امتیاز دست یافت ضمن اینکه 9 ریباند هم داشت. 

کد مطلب 2331964

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