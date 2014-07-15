پیروزی ایران مقابل هند در دو نیمه متفاوت/ جایگاه دومی تثبیت شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز روز پنجم و پایانی مرحله گروهی مسابقات بسکتبال کاپ آسیا دو تیم ایران و هند از ساعت 9 صبح امروز سه شنبه در ووهان چین به مصاف هم رفتند که طی آن ملی پوشان کشورمان موفق به کسب برتری 62 بر 49 شدند. این نتیجه در حالی برای ملی پوشان ایران رقم خورد که آنها طی سه دیدار گذشته خود در مصاف با ژاپن و اندونزی پیروز شده بودند اما نتیجه دیدار برابر چین را واگذار کرده بودند.

ایران و هند در حالی دیدار امروز را برابر یکدیگر برگزار کردند که پیش از این صعود هر دو تیم به مرحله دوم مسابقات قطعی شده بود اما به دلیل اهمیتی که نتیجه این بازی در رده بندی نهایی دو تیم در گروه A داشت، مهمد بچیروویچ، سرمربی تیم ملی از ترکیب حامد حدادی، اوشین ساهاکیان، سامان ویسی، بهنام یخچالی و ارسلان کاظمی برای آغاز این دیدار استفاده کرد. این ترکیب شروع خوبی داشت و با 4 اختلاف امتیاز پیش افتاد اما در ادامه این هندی ها بودند که به واسطه آنالیز خوب تیم ایران جریان بازی را به سود خود تغییر دادند.

تیم ملی بسکتبال ایران که هنوز به ساختار تیمی مناسبی در کاپ آسیا نرسیده در این کوارتر بارها اسیر شوت های سه امتیازی بازیکنان حریف شد که به خوبی راه سبد ایران را پیدا کرده بودند در مقابل اما ملی پوشان کشورمان با وجود تلاشی که برای نفوذ به عمق دفاع هند و استفاده از پرتاب های مثمرثمر داشتند، نتوانستند اختلاف امتیاز ایجاد شده را جبران کنند و در نهایت با نتیجه 20 بر 13 این کوارتر را واگذار کردند.

کوارتر دوم اما با برتری 13 بر 9 ملی پوشان بسکتبال ایران همراه بود. آنها در این کوارتر با هماهنگی تیمی بهتر نسبت به کوارتر اول - به خصوص در چند دقیقه پایانی کوارتر - توانستند بهتر و بیشتر جریان بازی را در زمین هند کنترل کرده و با کشیدن بازی به زیر حلقه بارها خود و هم تیمی های شان را صاحب موقعیت کردند. اینگونه این کوارتر با برتری ایران تمام شد هر چند بازنده نیمه نخست بازی تیم ایران بود (29 بر 26).

در یک دقیقه پایانی کوارتر دوم حامد حدادی به خاطر آسیب دیدگی مجبور به ترک زمین شد اما دو دقیقه بعد از آغاز کوارتر سوم به جای روزبه ارغوان وارد زمین شد و اتفاقا با عملکرد خیلی خوبی هم که داشت بارها خود و دیگر بازیکنان تیم ایران را در موقعیت گلزنی قرار داد. در این کوارتر در کل عملکرد تیم ملی متفاوت از دو کوارتر نیمه نخست بود طوریکه بارها شاهد ملی پوشان ایران کمتر به بازیکنان حریف اجازه مالکیت توپ را دادند. برتری 22 بر 7 ایران در این کوارتر از آنجایی رقم خورد که ملی پوشان علاوه بر دفاع در حمله هم ریباندهای موفقی داشتند و بارها در زمین هند امتیازآور شدند.

در دقایق ابتدایی کوارتر چهارم اما هندی ها سماجتی بیشتری برای اضافه کردن به امتیازات شان به خرج دادند و تا حدی هم موفق بودند این در حالی بود که در این دقایق موتور گلزنی تیم ایران به خاطر تعویض حدادی تا حدی کند عمل می کرد اگرچه با به کارگیری حدادی دوباره شرایط به حالت اولیه برگشت و بازیکنان توانسنند علاوه استفاده از پرتاب، با نفوذهای خود هم بر امتیازات به دست آمده بیفزایند. سهم تیم ملی بسکتبال ایران از مجموع امتیازات به دست آمده در کوارتر چهارم 14 امتیاز بود در حالیکه هند 13 امتیاز به دست آورد.

بدین ترتیب تیم ملی بسکتبال که پیش از این دیدار هم امتیاز با هند (5 امتیاز) در رده دوم قرار داشت موفق شد با کسب امتیاز کامل دیدار برابر این تیم موقعیت خود در جایگاه دوم را تثبیت کند. بدین ترتیب شاگردان مهمد بچیروویچ باید در مرحله دوم مسابقات به مصاف تیم سوم گروه B برود. این دیدار روز پنجشنبه برگزار خواهد شد.

نتیجه کامل دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و هند در روز پایانی مرحله گروهی مسابقات کاپ آسیا به این شرح است:

* ایران 62 - هند 49

(13 بر 20)، (13 بر 9)، (22 بر 7)، (14 بر 13)

در چارچوب روز پنچم و پایانی مرحله گروهی مسابقات کاپ آسیا امروز سه شنبه سه دیدار دیگر برگزار می شود. برنامه این دیدارها به این شرح است:

گروه A

* اندونزی - ژاپن

گروه B

* اردن - فیلیپین

* سنگاپور - چین تایپه