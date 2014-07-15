ایران در مذاکرات وین جدی است/کری برای ادامه گفتگوهای هسته ای با اوباما مشورت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "جاش ارنست" سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد که ایران در مذاکرات هسته ای با غرب جدی بوده است ولی هنوز باید تصمیمات لازم را برای نشان دادن اینکه برنامه هسته ای این کشور صلح آمیز است اتخاذ کند.

ارنست در پاسخ به این پرسش که آیا وزیر امور خارجه آمریکا این اختیار را دارد که مهلت تعیین شده تا بیستم ژوئیه (29 تیر) در مذاکرات مربوط به ایران را تمدید کند، گفت: جان کری در جریان گفتگوهای وین به ارزیابی میزان جدیت ایران پرداخت. کری قصد دارد تا به واشنگتن بازگشته و پیشنهادهایی را به باراک اوباما برای ادامه مسیر ارائه کند.

وزیر امور خارجه آمریکا که روز یکشنبه هفته جاری برای پیشبرد مذاکرات برنامه هسته ای ایران به وین سفر کرد، روز دوشنبه دو دور گفتگوی مفصل با محمد جواد ظریف، همتای ایرانی خود انجام داد.

در همین رابطه خبرگزاری فرانسه با ارائه گزارشی اعلام کرد: کری مذاکرات با ظریف را واقعا دشوار توصیف کرد و گفت: ما در میانه گفتگو‌ها درباره منع تکثیر سلاح هسته ای و کنترل برنامه اتمی ایران هستیم، و می توانم به شما بگویم که این مذاکرات واقعا دشوار است.

البته کری روز گذشته دیداری سه جانبه با محمد جواد ظریف و "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز داشت. دیدار سه جانبه کری٬ اشتون و ظریف در حالی انجام شد که تنها یک هفته به پایان مهلت از پیش تعیین شده برای دستیابی به توافق نهایی مانده است. البته این مهلت زمانی با توافق همه طرف های گفتگو تا شش ماه دیگر هم قابل تمدید است٬ اما قدرت های غربی درصددند تا گامهای نهایی را پیش از رسیدن به مهلت تعیین شده بردارند. آمریکا پیش تر هشدار داد که تنها در صورتی با چنین تمدیدی موافقت خواهد کرد که پیشرفت جدی در روند مذاکرات گزارش شود.