بیانیه رئیس جمعیت هلال احمر در محکومیت کشتار مردم غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد فرهادی در این بیانیه آورده است: «بر اساس گزارشها و اخبار واصله از غزه، وضعیت بشردوستانه بحرانیتر و وخیمتر شده است. در حقیقت حملات صورتگرفته از سوی رژیم صهیونیستی در نوار غزه به عنوان مصداقی از مخاصمه مسلحانه بینالمللی تلقی میشود که بر اساس کنوانسیونهای ژنو همه طرفین مخاصمه متعهد و ملزم به رعایت و تضمین رعایت حقوق بینالملل بشردوستانه در هر شرایط و اوضاع و احوالی هستند.»
در ادامه این بیانیه تاکید شده است: «تاکنون جمع کثیری از افراد غیرنظامی در نوار غزه کشته شده و بسیاری نیز به علت استمرار حملات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان مجروح شدهاند. بر اساس گزارش مقامات رسمی فلسطینی جنگ غزه که در چند روز گذشته شروع شده، بحران بشردوستانه مضاعفی را بر مردم این ناحیه از فلسطین تحمیل کرده است که از آن جمله میتوان به دسترسی محدود به خدمات پزشکی و بهداشتی و همچنین نیازهای اولیه انسانی اشاره کرد.»
فرهادی در ادامه آورده است: «ما مطلع شدیم که رژیم صهیونیستی طیف گستردهای از اهداف غیرنظامی را بمباران کرده به طوری که طی یکی از این حملات یک مرکز نگهداری معلولان و تعدادی مسجد و همچنین تیم اورژانس اضطراری هلالاحمر فلسطین در «جبلیه» مورد اصابت قرار گرفته و تخریب شده است که منجر به جراحت تعدادی از امدادگران و داوطلبان هلالاحمر فلسطین شده است و علاوه بر این ۳ آمبولانس به طور کامل و همچنین ساختمان هلالاحمر در شهر مزبور نیز تخریب شده است. بر اساس کنوانسیونهای ژنو و پروتکل اول الحاقی حمله به پرسنل، داوطلبان و تجهیزات پزشکی ممنوع بوده و دسترسی ایمن به خدمات بهداشتی و درمانی نیز به موجب این کنوانسیونها تضمین شده است. همچنین بمباران غیرنظامیان فلسطینی صراحتا به عنوان نقض اصول تفکیک و تناسب در حقوق بینالمللل بشردوستانه تلقی میشود.»
رئیس کمیته ملی حقوق بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران در این بیانیه تاکید کرده است: «ما به عنوان یک سازمان بشردوستانه همانند سایر نهادها و ارگانهای بشردوستانه نگرانی عمیق خود را در خصوص نقض قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه و استمرار بحران بشردوستانه در غزه که به صورت گسترده رعایت و تضمین به رعایت کنوانسیونهای حقوق بینالملل بشردوستانه را به مخاطره انداخته است، اعلام میداریم. بنابراین هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران و کمیته بینالملل بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران نقض حقوق بینالملل بشردوستانه در غزه و تبعات فجیع آن در آینده غیرنظامیان فلسطینی را محکوم میکند و از جامعه بینالمللی بشردوستانه و تمامی دول عضو کنوانسیونهای ژنو درخواست مینمائیم تا تمامی تدابیر و اقدامات لازم برای حل این بحران بشردوستانه را اتخاذ کنند.»
نظر شما