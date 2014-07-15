مردم گوشت با برچسب زرد را خریداری کنند

سید رضا موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گوشت قرمز زمانی قابل استفاده است و از سلامتی و کیفیت بالایی برخوردار می‌شود که حداقل 24 ساعت در یخچال بماند تا طی جمود نعشی ، ضمن ترد شدن گوشت از انتقال میکروب و بیماری های مشترک انسان و دام جلوگیری شود که در همین راستا طرح پیش سرد گوشت قرمز در اصفهان از سال گذشته به اجرا درآمد.

وی بیان کرد: هم اکنون طرح پیش سرد گوشت قرمز در سطح 7 کشتارگاه بزرگ اصفهان به اجرا درآمده و کشتارگاه نجف‌آباد و شهرضا نیز در انتظار انعقاد قرارداد برای تجهیز به یخچال و تولید گوشت پیش سرد هستند.

موسوی با بیان اینکه 70 درصد از تولید و عرضه گوشت قرمز در سطح بازارهای استان از این 7 کشتارگاه است، اضافه کرد: این کشتارگاه ها در اصفهان، فلاورجان، خمینی‌شهر، برخوار، شاهین شهر، زرین شهر و مبارکه قرار دارد که از حالت سنتی به صنعتی تغییر شکل داده شد.

رئیس نظارت بر بهداشت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان اضافه کرد: در حال حاضر نزدیک به 32 کشتارگاه داریم که تماما شکل سنتی داشت و به هنگام ذبح دام به خاطر مجهز نبودن به یخچال‌، گوشت یا در یخچال مغازه‌ها یا در منازل نگهداشتی می‌شد.

وی افزود: هم اکنون به سمت صنعتی کردن کشتارگاه‌ها پیش رفتیم که از 32 کشتارگاه ، 26 کشتارگاه تحت پوشش شهرداری اصفهان است که پس از تعاملات گسترده هنوز مجاب به اصلاح ساختاری کشتارگاه‌ها و تجهیز آن به یخچال‌ و تولید گوشت پیش سرد نشدند.

موسوی با اشاره به اینکه هیچگاه دولت در پیش سرد کردن گوشت قرمز ورود نکرد و این اقدام هم اکنون با حمایت بخش خصوصی صورت گرفته، بیان داشت: اعتباری که برای اصلاح ساختار 7 کشتارگاه و تجهیز به یخچال‌های صنعتی اختصاص یافت، 2 میلیارد تومان است.

وی اظهار داشت: حمایت‌های دولت از دامداران و تولید کنندگان گوشت قرمز کافی نبوده است.

رئیس نظارت بر بهداشت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان بیان کرد: گوشت‌های که لیبل سفید رنگ دارند یعنی پیش سرد نشده و از سطح کیفی و سلامتی کمتری نسبت به گوشت‌های پیش سرد برخوردارند باید پس از خرید تا 24 ساعت در یخچال نگهداری شوند.