ضرورت توجه ویژه ادارات استان سمنان بر رعایت الگوی مصرف انرژی

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر صباغ صبح سه شنبه در جلسه کارگروه انرژی پدافند غیرعامل استان سمنان که در محل شرکت برق منطقه ای سمنان برگزار شد، با اشاره به اهمیت فعالیت کارگروه انرژی پدافند غیر عامل استان خواستار مشارکت بیشتر دستگاه های اجرایی عضو این کار گروه شد.

وی همچینین با اشاره به وضعیت برق در پیک بار مصرفی استان در تابستان امسال، خواستار اعمال مدیریت مصرف صحیح و رعایت الگوی مصرف در تمامی دستگاه های اجرایی بویژه دستگاه های عضو این کار گروه شد.

حمید رضا ترحمی معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای استان سمنان و دبیر این کارگروه هم در این نشست توضیحاتی پیرامون اقدامات انجام شده از قبیل ایجاد بانک اطلاعاتی، تعیین مراکزحساس و مهم سازمان ها و به اشتراک گذاری نتایج بیان کرد.

دراین جلسه هر یک ازاعضاء به بیان نظرات خود پرداختند و موضوعاتی به تصویب رسید که از آن جمله می توان به تاکید بر تجهیز مراکز حساس و مهم استان به دیزل ژنراتورهای برق اضطراری، معرفی مشاور به کارگروه از سوی استانداری به منظور تهیه طرح جامع و ایجاد زنجیره تامین انرژی استان و توجه بیشتر به استفاده از انرژی های تجدید پذیر و سوخت جانشین، اشاره کرد.

این نشست با حضور مدیران عامل شرکت های برق منطقه ای، توزیع نیروی برق، شرکت پخش فرآورده های نفتی، شرکت گاز، خطوط لوله و مخابرات شمال شرق، اداره کل محیط زیست ،پدافند غیر عامل و دفتر فنی استانداری سمنان برگزار شد.