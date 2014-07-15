مسابقات ورزشی کشوری دانش آموزان ابتدایی در اراک برگزار می شود

مهدی دمنه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دوره مسابقات از 13 تا 17 مردادماه سالجاری ویژه دختران و از 21 تا 25 مردادماه ویژه پسران در اراک برگزار می شود.
وی اظهار داشت: تاکنون 750 دانش آموز دختر در قالب 28 استان و یک هزار و 94 دانش آموز پسر درقالب 31 استان برای حضور در این رقابت ها اعلام آمادگی کرده اند.
دمنه ادامه داد: مسابقات در 4 رشته ورزشی فوتسال، بسکتبال، هندبال و والبیال و در 7 سالن ورزشی، شهید باهنر، 13 آبان، یادگار امام، سالن ورزشی الزهرا، سالن ورزشی دانشگاه صنعتی، سالن ورزشی الغدیر و سالن ورزشی دانشگاه اراک برگزار شود.
معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان مرکزی بیان کرد: پیش بینی شده است در این مسابقات بیش از 50 داور و 200 نفر عومل اجرایی برای برگزاری هرچه بهتر این دوره از رقابت ها حضور داشته باشند.
وی تصریح کرد: اسکان ورزشکاران و مربیان نیز در 4 خوابگاه شهید باهنر، زینب کبری، اطهر و خوابگاه امیرکبیر صورت می گیرد.
به گفته دمنه، تدابیر لازم برای برگزاری هرچه بهتر مسابقات و میزبانی شایسته از ورزشکاران سراسر کشور اندیشیده شده است.
گفتنی است آیین افتتاحیه مسابقات نیز روزهای نخست هر دوره در ورزشگاه 15 هزار نفری امام خمینی(ره) اراک برگزار می شود.
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