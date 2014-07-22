نصرالله نان بده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هیئت ورزش های همگانی استان مرکزی در نظر دارد هفت دوره آموزشی را تا پایان سال 93 برگزار کند.

وی با بیان اینکه کلاس مربیگری درجه 3 آمادگی جسمانی بانوان اولین دوره آموزشی این هیئت ورزشی بوده و مرداد ماه برگزار می شود، گفت: مدارک مورد نیاز برای شرکت در این دوره کپی کارت ملی و کپی شناسنامه، دو قطعه عکس 4×3، کپی آخرین مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم)، ارائه ریز نمرات ده تئوری، مهلت ثبت نام و ارائه مدارک تا پایان تیر ماه و مدارک مذکور باید برابر اصل شده باشد.

رئیس هیئت ورزش های همگانی استان مرکزی به برگزاری کلاس دانش افزایی کار با دستگاه برای مربیان فعال در این رشته خبر داد و اضافه کرد: ارائه کپی کارت مربیگری کار با دستگاه برای علاقمندان به شرکت در این دوره لازم است.

نان بده از برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 ورزش در آب بانوان در شهرستان اراک خبر داد و اظهار کرد: این دوره شهریور ماه برگزار می شود و ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی، کپی مدرک درجه 3 شنا و مربیگری درجه 3 آمادگی جسمانی (در غیر این صورت تست استاژ گرفته می شود)، دو قطعه عکس 4*3، کپی آخرین مدرک تحصیلی و برابر اصل مدارک فوق از الزامات حضور در این دوره است.

برگزاری کلاس داوری درجه 3 ایروبیک

وی با بیان اینکه برگزاری کلاس داوری درجه 3 ایروبیک از دیگر دوره های مرداد ماه سال جاری است، ادامه داد: کپی برابر اصل کارت ملی و کپی شناسنامه، مدرک مربیگری درجه 3 ایروبیک و مدرک کارگاه کار با استپ، یک قطعه عکس 4×3 و ثبت نام تا پایان تیر ماه از شرایط حضور در این مسابقات است.

رئیس هیئت ورزش های همگانی استان مرکزی به برگزاری کلاس حرکات اصلاحی و طراحی تمرین و تغذیه اشاره کرد و گفت: این دوره مرداد ماه برزار می شود و مهلت ثبت نام تا پایان تیر ماه است.

نان ادامه داد: ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی و کپی مربیگری آمادگی جسمانی درجه 3 از مدارک مورد نیاز برای شرکت در این دوره است.

وی از برگزاری کلاس مربیگری درجه 2 آمادگی جسمانی خبر داد و اظهار کرد : این دوره نیمه دوم سال 93 برگزار خواهد شد و مهلت ثبت نام و ارائه مدارک تا پایان شهریور ماه است.

رئیس هیئت ورزش های همگانی استان مرکزی اضافه کرد: مدارک مورد نیاز برای شرکت در این دوره کپی کارت ملی، دو قطعه عکس 4×3، ریز نمرات 12 تئوری، کپی مدرک مربیگری درجه 3 آمادگی جسمانی، گواهی سه سال فعالیت با هیأت و شرکت در چهار کارگاه اجباری و سه کارگاه اختیاری است.

کارگاه آشنایی و شناخت تجهیزات و انواع پرتاب های ماهیگیری ورزشی

نان بده تصریح کرد: کارگاه آشنایی و شناخت تجهیزات و انواع پرتاب های ماهیگیری ورزشی نیز از دیگر دوره های پیش بینی شده این هیئت ورزشی استان است.

وی با تاکید بر اینکه این دوره در صورت به حد نصاب رسیدن در شهریور ماه برگزار می شود، گفت: کپی کارت ملی و شناسنامه و یک قطعه عکس 4*3 مدارک مورد نیاز جهت پیش ثبت نام است.

رئیس هیئت ورزش های همگانی استان مرکزی در پایان تصریح کرد: علاقمندان به شرکت در دوره های مذکور برای ارائه مدارک و کسب اطلاعات بیشتر از نحوه برگزاری، می توانند به دفتر هیئت ورزش های همگانی استان واقع در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک مراجعه یا با شماره تلفن تماس 33676377-086 تماس بگیرند.