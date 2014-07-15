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۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۲:۲۴

شفاهی خبر داد:

آغاز مسابقات والیبال نونهالان جام رمضان در ساوه

آغاز مسابقات والیبال نونهالان جام رمضان در ساوه

ساوه- خبرگزاری مهر: رئیس هیئت والیبال ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز مسابقات والیبال جام رمضان ویژه نونهالان در این شهرستان خبر داد.

مهدی شفاهی در گفتگو با مهر افزود: مسابقات جام رمضان والیبال در رده سنی نونهالان از امشب با حضور 6 تیم در این شهرستان آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه مسابقات والیبال در رده سنی بزرگسالان (جام رمضان) از 10 ماه مبارک رمضان در ساوه آغاز شده است، ابراز کرد: این مسابقات تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت.

رئیس هیئت والیبال ساوه در ادامه به اعلام نتایج مسابقات مینی والیبال جام رمضان این شهرستان در شب گذشته پرداخت و اظهار داشت: مسابقات مینی والیبال جام رمضان در ساوه طی شب گذشته با شکست 2 بر صفر تیم آموزش و پرورش سی مقابل تیم شهرداری بی همراه بود.

شفاهی ادامه داد: از دیگر نتایج دیشب می توان به برد 2 بر صفر تیم شهرداری آ مقابل هیات والیبال اشاره نمود.

وی یادآور شد: در شب گذشته تیم شهرداری دی نیز موفق به شکست دو بر یک تیم آموزش و پرورش سی شد.
 

کد مطلب 2332055

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