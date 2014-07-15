نتایج مسابقات جام رمضان فوتسال ساوه اعلام شد

عباس محمد یاری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام نتایج این مسابقات گفت: مسابقات فوتسال جام رمضان ساوه ویژه آقایان از ابتدای ماه مبارک رمضان آغاز شده است و این مسابقات تا پایان این ماه نیز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: شب گذشته در رده سنی بزرگسالان تیم صاحب الزمان(عج) با نتیجه پر گل 6 بر 1 از سد تیم لاستیک پارس گذشت.

رئیس هیئت فوتسال ساوه دامه داد: در همین رده سنی تیم پیام نور البرز 4 بر 1 شهید همت را شکست داد و شریسا هم 4 بر 2 تیم امید را از پیش رو برداشت.

محمد یاری با اشاره به نتایج مسابقات فوتسال جام رمضان شب گذشته جوانان در ساوه هم ابراز کرد: در این رده سنی هم شب گذشته جوانان ساوه جام 3 بر 2 راهیان کربلا را شکست داد.

وی خاطر نشان ساخت: در رده سنی نوجوانان هم شب گذشته تیم های شهرداری و استقلال به نتیجه یک بر یک رسیدند.