برگزاری مراسم شب های قدر در بقاع شاخص ساوه/رونمایی از ضریح جدید امامزاده سیدحسین بن موسی کاظم (ع)

حجت‌الاسلام سید محمدباقر طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: ماه مبارک رمضان فرصت خوبی برای برقراری ارتباطی بهتر و نزدیکتر با پروردگار است.

وی با اشاره به اینکه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساوه همچون سال های گذشته نسبت به برگزاری برنامه های مذهبی ویژه ماه مبارک رمضان اقداماتی را صورت داده است، ابراز کرد: این اداره در ماه مبارک رمضان جاری نیز برنامه های ویژه ای را تدوین کرده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساوه ادامه داد: با عنایت به نزدیک شدن به شب های پر فیض قدر، این اداره نسبت به برگزاری برنامه های ویژه شب های قدر در بقاع شاخص این شهرستان اقدام کرده است.

حجت الاسلام طباطبائی افزود: ویژه برنامه های شب های قدر امسال در بقاع متبرکه سید اسحاق(ع)، سید یحیی(ع)، سید علی اصغر(ع) و سید ابو رضا(ع) برگزار خواهد شد.

رونمایی از ضریح جدید امامزاده سیدحسین بن موسی کاظم(ع)

وی با اشاره به اینکه در این سه شب قرائت دعای جوشن کبیر، سخنرانی و مناجات از برنامه های تدوین شده برای اجرا در این بقاع شاخص است، اظهار داشت: سعی بر این است تا این برنامه ها در این سه شب تا سحر ادامه یابد.

وی افزود: ضمنا برگزاری محافل انس با قرآن کریم در این بقاع و دادن افطاری در بقعه متبرکه سید ابو رضا(ع) از دیگر برنامه های شب های قدر در شهرستان ساوه بشمار می رود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساوه در پایان خاطر نشان ساخت: رونمایی از ضریح جدید امامزاده سید حسین بن موسی کاظم(ع) در شب میلاد امام حسن مجتبی(ع) نیز از دیگر برنامه های اداره اوقاف و امور خیریه ساوه در ماه مبارک رمضان قلمداد می شود.

