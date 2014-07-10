به گزارش خبرنگار مهر، رمضان شهر الله است، ماهِ بهارِ قرآن، ماهِ آمرزش، مغفرت و برکت است. ماهی که در آن بندگی و عبود به اوج می رسد، ماهی که به گفته پیامبر اکرم (ص) در آن نفس هایتان تسبیح، خوابتان عبادت، عمل هایتان مقبول و دعاهایتان مستجاب است.

طنین هر روزه قرآن از گلدسته های مساجد، تبلیغ مسائل دینی، اطعام نیازمندان، مهربانی با خانواده همه و همه برکات این ماه عزیز است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی با اشاره به فضایل ماه مهمانی خدا به مهر گفت: ماه رمضان بهترین فرصت برای انجام رسالت الهی و ترویج فرهنگ اسلامی است.

حجت الاسلام صفر قربان پور افزود: این ماه هم به لحاظ آمادگی روحی و معنوی مردم و هم آماده بودن فضای عمومی جامعه از حیث موقعیت بهترین موقعیت برای انجام تکلیف الهی و پرداختن به شعائر دینی است.

وی تاکید کرد: ماه مبارک رمضان بهترین فرصت برای مسلمانان جهان است تا با حضور فعال‌تر در سنگر مقدسی چون مسجد، گوهر گرانبهای دین مبین اسلام را حفظ و زنده نگاه دارند.

حجت الاسلام صفر قربان‌پور اضافه کرد: مسجد خانه ارجمندی است که خداوند به بزرگ داشت آن فرمان داده و احترام و بزرگ داشت مسجد، تعظیم شعایر الهی، و تلاش در راه عمران، آبادانی و پاکیزگی آن، نشانه ایمان به خداوند متعال است.

وی خاطرنشان کرد: از نگاه ائمه اطهار(ع)، مسجد مهمان سرای خداست. خداوند مهربان بندگان خود را به خانه خویش دعوت کرده تا با بهترین هدایا از آنان پذیرایی کند.

اعزام یک هزار و 300 مبلغ در سال جاری به نقاط مختلف استان مرکزی

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان با اشاره به اعزام یک هزار و 300 مبلغ در سال جاری به نقاط مختلف استان مرکزی اظهار داشت: پرداختن به قرآن کریم و مباحث قرآنی، توجه به مباحث حاکمیتی، سبک زندگی اسلامی، تاکید بر معضلات جامعه همچون مواد مخدر، طلاق و فسادهای اجتماعی, ازدواج، تاکید بر حرمت ها، حلال ها و حرام ها مطابق با شرع و توجه به نیازهای جامعه برای بدل شدن به فرهنگ در اجتماع از جمله اولویت های مبلغین در ماه مبارک رمضان است.

اجرای طرح جزء خوانی قرآن کریم در مصلای اراک یکی از مهم ترین برنامه های معنوی این ماه است. این طرح از روز اول رمضان با حضور قاریان ممتاز استان در مصلای بیت المقدس اراک آغاز شده است.

مدیرعامل اتحادیه مراکز قرآنی استان مرکزی در این خصوص به مهر گفت: این مراسم هر روز ساعت 16 تا 18 عصر برگزار می شود و با تلاوت هر جزء در یک روز تا پایان ماه رمضان، تمامی قرآن تلاوت خواهد شد.

حسین محمدی افزود: در این مراسم تلاوت قرآن با همکاری قاریان برتر استانی و شهرستانی انجام می شود.

وی ادامه داد: تعداد قاریان شرکت کننده در طرح 14 تَن است که هر روز سه تَن از آن ها یک جزء از قرآن را تلاوت می‌کنند.

محمدی با اشاره به همکاری دستگاه های فرهنگی در این اجرای این مراسم گفت: این برنامه با همکاری صدا و سیما، ستاد نماز جمعه، اداره کل اوقاف و امور خیریه و سازمان تبلیغات اسلامی استان مرکزی در حال برگزاری است.

وی اضافه کرد: جلسه تفسیر قرآن نیز پس از اتمام جزءخوانی در ایام ماه رمضان با حضور آیت الله دری نجف آبادی در مصلای اراک برپا می شود.

در ماه رمضان بازار برنامه های هنری نیز داغ است در این خصوص برگزاری نمایشگاه های هنری در زمینه قرآن است. برپایی نمایشگاه عکسی از تولیدات حوزه هنری استان مرکزی با موضوع نماز و نیایش در مساجد، حسینیه‌ها و حرم مطهر امامزادگان استان یکی از این برنامه هاست.

رئیس حوزه هنری استان مرکزی در خصوص این برنامه به مهر گفت: برگزاری نمایشگاه عکس یکی از چندین برنامه های حوزه هنری استان در زمینه نگاه دینی و نزدیک شدن به هنر فاخر و متعهد است

رضا میرزایی افزود: این نمایشگاه مجموعه ای از 30 عکس ِ هنرمندان حوزه هنری است که با زمانبندی مشخص هر روز رد یکی از مساجد استان به نمایش در خواهد آمد.

وی ادامه داد: مساجد امام خمینی(ره)، مساجد الغدیر منطقه فوتبال، قائم(عج) خیابان مشهد، فتح‌المبین انتهای کشتارگاه، الزهرا(س) هپکو و امام حسین(ع) منطقه انبار جهاد اراک از جمله مساجدی است که این نمایشگاه در آن ها برپا می شود.

میرزایی همچنین از برگزاری محفل انس با قرآن با حضور محمد محمد المریجی، قاری برجسته مصری در مسجد امام خمینی(ره) اراک خبر داد و اضافه کرد: برپایی نمایشگاه مجازی عکس عصر انتظار نیز از دیگر برنامه های این ایام است.

برگزاری جشنواره هنری قرآنی قدر با هدف تعامل هر چه بهتر و بیشتر بین هنرمندان

معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی نیز از برگزاری جشنواره هنری قرآنی قدر همزمان با ماه مبارک رمضان در اراک خبر داد و گفت:

این جشنواره با هدف تعامل هر چه بهتر و بیشتر بین هنرمندان و جامعه قرآن استان و استفاده از توانمندیها و ظرفیت های هر دو طرف برگزار می شود.

میثم حاج علی بیگی افزود: این جشنواره در پنج رشته خوشنویسی (نسخ و ثلث)، تایپ و گرافیک ( اسماء الحسنی)، تصویرگری قصص و مفاهیم قرآنی و عکس با موضوع قرآن کتاب زندگی بیست و دوم تا بیست و چهارم رمضان (29 تا 31 تیر ماه ) در اراک برگزار خواهد شد.

حاجعلی بیگی اضافه کرد: متقاضیان شرکت در جشنواره می توانند با مراجعه به به ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانها و یا با ارسال پیامک به سامانه 30002212000000 نام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره شناسنامه و رشته مورد علاقه خود را ثبت کنند.

وی خاطرنشان کرد: اختتامیه این جشنواره پایان ماه مبارک رمضان برگزار و در آن به منتخبین هدایایی اهدا خواهد شد.

برگزاری 57 برنامه متنوع قرآنی همزمان با ماه مبارک رمضان

معاون قرآن وعترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه از برگزاری 57 برنامه متنوع قرآنی همزمان با ماه مبارک رمضان در سراسر استان خبر داد و افزود: این برنامه ها شامل حفظ، مفاهیم قرآن کریم، اجرای برنامه های هنری، چاپ و نشر کتب قران و عترت (ع)، نجوم در آئینه قرآن، تربیت مربی و کرسی های تلاوت قرآن کریم است که در حال برگزایست

برپایی نمایشگاه آثار معرق " آیات الهی"، طرح کتابت قرآن کریم، نمایشگاه خوشنویسی قرآن کریم از دیگر برنامه های هنری در حال اجرا در استان مرکزی است. و اما اطعام و اکرام نیازمندان یکی دیگر از برنامه های اجرایی در این ماه است، ماهِ رمضان ماه دستگیری از نیازمندان است.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی نیز به خبرنگار مهر گفت: کمیته امداد حضرت امام(ره) استان ایام پر برکت ماهِ رمضان با هدف خدمت‌رسانی به نیازمندان و مددجویان تحت حمایت این نهاد در حال اجرای برنامه‌های متفاوتی است.

برپایی نمایشگاه و بازارچه رمضان اصلی ترین برنامه این نهاد

محمد مهدی ناصری برپایی نمایشگاه و بازارچه رمضان را اصلی ترین برنامه این نهاد عنوان و افزود: این بازارچه و نمایشگاه ها با هدف عرضه محصولاتِ خانواده‌های تحت پوشش این نهاد در چهار شهرستان اراک، ساوه، خمین و زرندیه برپا شده است.

وی تاکید کرد: کمک به خانواده‌های خودکفای تحت حمایت این نهاد از طریق عرضه محصولات و خدمات تولید شده توسط خانواده‌های تحت پوشش به بازدیدکنندگان از اهداف این نمایشگاه است.

ناصری در ادامه، اجرای طرح‌های حامی‌یابی در‌خصوص ایتام، طرح شفا، طه، کوثر، مفتاح‌الجنه، بازدید از خانواده‌های نیازمند تحت پوشش، اطعام نیازمندان، برپایی سفره‌های ایتام با کمک خیرین، ثبت نام از حامیان اکرام ایتام، جمع‌آوری زکات فطریه و ... را از دیگر طرح‌های اجرایی این نهاد عنوان کرد.

وی با اشاره به اجرای طرح ثبت نام از حامیان ایتام تحت پوشش این نهاد اظهار کرد: این طرح همه‌ ساله در طول سال در سطح استان مرکزی با قوت تمام اجرایی می‌شود و در ایام ماه مبارک رمضان نیز در تمامی پایگاه‌های کمیته امداد، مساجد و محل‌های برگزاری مراسم شب‌های قدر ... به صورت ویژه انجام می‌شود.

ناصری برپایی گلریزان برای آزادی زندانیان غیر عمد در 25 رمضان را نیز از برنامه های مهم این ماه عنوان کردرمضان ماه خوبی هاست، ماهی که فرصت برای انجام امور خیری که در طی سال از آن غافل بوده ایم فراهم شده است پس باید قدر آن را بیشتر دانست.