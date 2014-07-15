16 هزار تبعه غیرمجاز در خوزستان سکونت دارند

به گزاش خبرنگار مهر، حميد سيلاوي پيش از ظهر سه شنبه در نشست خبری اظهار كرد: در حال حاضر تعداد دو هزار و 300 تبعه افغاني به صورت مجاز در مهمان شهر گتوند سكونت دارند. هر تبعه خارجي كه وارد ايران شود تا هنگام خروج از كشور اداره اتباع و امور خارجه با آن سر و كار دارد. بيشتر فعاليت هاي اين اداره كل در ارتباط با پناهندگان، رانده شدگان، اتباع خارجي، آوارگان و اتباع شاغل در كشور است كه قوانين خاص خود را دارند. اكثر اتباع خارجي سطح سواد پاييني دارند.

وي افزود: تشكيل ستاد ساماندهي اتباع غير مجاز، جلوگيري از اقامت، اسكان و اشتغال اتباع غيرمجاز، تشكيل كارگروه دائمي اتباع بيگانه به رياست استاندار، رسيدگي به نظارت بر امور اجرايي مربوط به اتباع خارجي رسمي در سطح كشور، انجام كليه امور بين المللي مربوط به اتباع خارجي، ايجاد ارتباط لازم با سازمان ها و مجامع بين المللي ذيربط و انجام اقدامات اجرايي لازم از طريق مراجع مربوطه، جذب و توزيع اعتبارات مصوب و تهيه پيشنويس قراردادهاي مربوطه براي اجراي طرح هاي مصوب از جمله فعاليت هاي اين اداره كل است.

حضور بيش از 11 هزار تبعه خارجي مجاز در خوزستان

سيلاوي تصريح كرد: ارائه گزارش هاي توجيهي در اجلاس بين المللي، ثبت وقايع چهارگانه و حفاظت اطلاعات، كنترل و مديريت بحران ورود اتباع غير مجاز، پيگيري امور مربوط به بازگشت اتباع، رسيدگي به درخواست هاي استملاك، رسيدگي به درخواست هاي ثبت قانوني ازدواج با تبعه هاي ايراني، رسيدگي به نظارت بر فعاليت هاي مهمان شهرها، اردوگاه ها و مراكز بازگشت اتباع خارجي، جلوگيري از قاچاق انسان، اشتغال و اقامت غير مجاز اتباع، تشكيل جلسات امتحان تابعيت براي افراد خارجي متقاضي تابعيت جمهوري اسلامي ايران، رسيدگي به شكايات اتباع در خصوص اخراج از كار و رسيدگي به درخواست اجازه فعاليت هاي احزاب و سازمان هاي خارجي از ديگر فعاليت هاي اين اداره كل است.

مديركل اتباع و امور خارجه استانداري خوزستان عنوان كرد: در حال حاضر اتباع خارجي مقيم در استان خوزستان هشت هزار، 700 نفر تبعه عراقي و دو هزار و 350 نفر تبعه افغاني، 11 تبعه بنگلادشي و يك نفر تبعه عربستان سعودي به صورت مجاز در استان سكونت دارند.

وجود بيش از 16 هزار تبعه خارجي غير مجاز در خوزستان

وي ادامه داد: طبق سرشماري سال 1389 در ارتباط با اتباع خارجي 16 هزار و 720 نفر اتباع خارجي غير مجاز در استان خوزستان داريم كه اكثراً اين افراد تبعه افغاني بودند. اتباع خارجي به دو صورت مجاز و غير مجاز در كشور ساكن مي شوند. نابه ساماني به وجود آمده در عراق و افغانستان باعث پناهندگي خيل عظيمي از افراد اين كشورها شده است. به طوري كه در حال حاضر آمار پناهندگان افغاني بيش از سه ميليون نفر و عراقي ها بيش از يك و نيم ميليون نفر ذكر شده است.

سيلاوي عنوان كرد: در استان خوزستان و در دهه 60 بيش از 450 هزار عراقي و بيش از 70 هزار افغاني وجود داشت. هر سال به صورت مستمر براي كنترل اتباع خارجي مجاز كارت هويت صادر مي كنيم كه نشان دهنده استان محل سكونت و شهرستان محل فعاليت است.

ممنوعيت حضور افغاني ها در خوزستان

مديركل اتباع و امور خارجه استانداري خوزستان گفت: طبق تصميم شوراي عالي امنيت ملي اتباع خارجي به ويژه پناهندگان و آوارگان ساماندهي بشوند و كنترل لازم صورت گيرد. بعضي از استان به لحاظ موقعيت جغرافيايي كه دارند برای اسكان اتباع خارجه به ويژه افغاني مثل استان خوزستان، چهارمحال و بختياري و كهكلويه و بوير احمر كاملا ممنوع است.

وي يادآور شد: كارگروه ساماندهي اتباع خارجي در كشور فعال شده و در جهت ساماندهي اتباع خارجي مجاز و همچنين دستگيري و طرد اتباع غير مجاز تصميماتي اتخاذ مي كند كه استان خوزستان نيز اين كارگروه را دارد. در سال گذشته دو هزار و 972 نفر از اتباع غير مجاز افغاني را دستگير و با احترام كامل تا مرز مشترك هدايت كرده و تحويل مقامات افغاني داديم. در چهارماه اول سالجاري يك هزار و 88 نفر را دستگير و طرد كرديم.

سيلاوي تاكيد كرد: امروزه حضور اتباع بیگانه در كشورهاي جهان براي آنها فرصت است. مثل ورود گروه ها به عنوان توریست كه در كشور ورود اين گروه ها خوشبختانه رو به افزايش است. كشور تمام امكانات اجتماعي، درماني و آموزشي رايج را به اتباع مجاز ارائه مي كند.

جريمه بالاي 30 ميليارد ريالي كارفرمايان متخلف

مديركل اتباع و امور خارجه استانداري خوزستان در پايان گفت: اگر كارفرما تبعه خارجي را بدون مجوز به كار گرفت بين 90 تا 180 روز حبس براي تبعه و كارفرما درنظر گرفته می شود. متاسفانه امروزه بسياري از كارفرمايان كشور ما به علت منافع شخصي خود به اقتصاد كشور ضربه مي زنند. سال گذشته توسط هيئت فني اشتغال استان، يك هزار و 442 مورد بازرسي از واحدهاي صنعتي و توليدي شده است كه منجر به شناسايي 251 مورد و معرفي 171 مورد به مراجع قضايي و پرداخت جريمه بيش از 30 ميليارد ريال شده است.