به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی، معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلال احمر گفت: درپی وقوع سیل اخیر در استانهای شمالی کشور از شب گذشته تاکنون ۴۰۷ نفر در مجموع از خدمات امدادی هلال احمر بهرهمند شدند.
وی افزود: در این ماموریت آب از ۵۴ منزل مسکونی تخلیه و برای ۱۶۴ نفر اسکان اضطراری فراهم شد. همچنین ۴۵ نفر از گرفتارشدگان در سیلاب توسط نیروهای هلال احمر به مناطق امن منتقل شدند.
کبادی تصریح کرد: نیروهای هلال احمر در مناطق بحرانی وقوع سیل موفق شدند ۱۲۹ دستگاه خودرو و ۲۲۹ نفر از سرنشینان را نجات دهند.
این مقام مسئول در هلال احمر تاکید کرد: از تمامی شهروندان در استان های شمالی کشور تقاضا میشود تا از تردد در مناطق پرخطر، حضور در محیطهای آبی، ارتفاعات و جادهها پرهیز کنند و به توصیههای ایمنی توجه داشته باشند.
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