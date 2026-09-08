به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی، معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلال احمر گفت: درپی وقوع سیل اخیر در استان‌های شمالی کشور از شب گذشته تاکنون ۴۰۷ نفر در مجموع از خدمات امدادی هلال احمر بهره‌مند شدند.

وی افزود: در این ماموریت آب از ۵۴ منزل مسکونی تخلیه و برای ۱۶۴ نفر اسکان اضطراری فراهم شد. همچنین ۴۵ نفر از گرفتارشدگان در سیلاب توسط نیروهای هلال احمر به مناطق امن منتقل شدند.

کبادی تصریح کرد: نیروهای هلال احمر در مناطق بحرانی وقوع سیل موفق شدند ۱۲۹ دستگاه خودرو و ۲۲۹ نفر از سرنشینان را نجات دهند.

این مقام مسئول در هلال احمر تاکید کرد: از تمامی شهروندان در استان های شمالی کشور تقاضا می‌شود تا از تردد در مناطق پرخطر، حضور در محیط‌های آبی، ارتفاعات و جاده‌ها پرهیز کنند و به توصیه‌های ایمنی توجه داشته باشند.