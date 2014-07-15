جمع آوري و توزيع زکات فطره در زنجان با محوريت مساجد به مردم واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام وليزاده در نشست خبري با خبرنگاران با اشاره به اينکه از جمله برنامههاي اين نهاد در ماه رمضان جمعآوري زکات فطره است، افزود: امسال نيز مطابق سال گذشته زکات فطره توسط دبيرخانه شوراي زکات در استان جمعآوري خواهد شد.
مدير کل کميته امداد استان زنجان با اشاره به اينکه امسال پايگاههاي جمعآوري زکات فطره در معابر، مصليهاي برگزاري نماز عيد فطر و مساجد استان داير خواهد شد، افزود: همچنين طبق سنوات قبل امسال در همه مساجدي که نماز عيد فطر اقامه ميشود، زکات فطره جمعآوري خواهد شد.
اين مسئول با اشاره به اينکه امسال نحوه توزيع زکات فطره جمعآوري شده در مساجد که در قالب طرح جامع مسجد محوري انجام ميشود، تغيير کرده است، تصريح کرد: با برنامهريزيهاي انجام شده وجوه جمعآوري شده در مساجد با حضور ائمه جماعات مساجد، هيئت امنا و ترکيبي که تعريف شده و هماهنگيهايي که با سازمان اوقاف و سازمان تبليغات در حال انجام است و رئيس شوراي زکات ( نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه زنجان) وجوهات با صورت جلسه و تنظيم جلسه و فرآيندهاي لازم در روز عيد فطر بين نيازمنداني که از سوي هيئت امنا، امداد، بهزيستي و موسسات خيريه و معتمدان محل شناسايي شده در همان محل توزيع خواهد شد.
وليزاده با اشاره به نتايج مثبت توزيع وجوهات زکات به صورت مذکور افزود: اين امر سرعت توزيع وجه شرعي را بالا برده و مطالبات مردم و پوشش منطقهاي محرومان را بالا ميبرد و موضوع مسجد محوري و گسترش شبکه هاي نيکوکاري و واگذاري کار به دست مردم که مورد تاکيد مقام معظم رهبري نيز است، با اجرايي کردن اين کار محقق خواهد شد.
وي با اشاره به اينکه در اين نوع نحوه توزيع منعي براي معرفي نيازمندان وجود ندارد، افزود: همه موسسات، بهزيستي و امداد ميتوانند در حد ظرفيت مسجد با توجه يه اينکه هريک از مساجد ظرفيت خاصي در جمعآوري وجوهات دارند، نسبت به معرفي نيازمندان اقدام کنند.
مدير کل کميته امداد استان زنجان با بيان اينکه توزيع وجوهات زکات فطره به اين شکل با با هماهنگي هيئت امنا و نظارت شوراي زکات انجام خواهد شد، بيان کرد: در اين راستا مکاتبات لازم با استاندار، فرمانداران و ائمه جماعات انجام شده است و اميد است با انجام اين شکل کار که مطالبه مقام معظم رهبري و ابلاغيه شوراي مرکزي است، در کميت و کيفيت اين کار قدمهاي بهتري برداريم.
زنجان - خبرگزاری مهر: مديرکل کميته امداد استان زنجان از تغيير نحوه توزيع زکات فطره در استان زنجان و واگذاري امر جمع آوري وتوزيع زکات فطره با محوريت مساجد به مردم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام وليزاده در نشست خبري با خبرنگاران با اشاره به اينکه از جمله برنامههاي اين نهاد در ماه رمضان جمعآوري زکات فطره است، افزود: امسال نيز مطابق سال گذشته زکات فطره توسط دبيرخانه شوراي زکات در استان جمعآوري خواهد شد.
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