سهم صنعت در اقتصاد استان ایلام کمتر از میانگین کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد اتابک صبح شنبه در دیدار با امام جمعه ایلام اظهار داشت: حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد ارزش افزوده استان ایلام به مخازن نفتی و میعانات گازی وابسته است و توسعه بخشهای صنعت، معدن و تجارت برای کاهش این وابستگی ضروری است.
وی با تشریح وضعیت اقتصادی استان، یکی از مهمترین چالشهای پیشروی ایلام را وابستگی بالای اقتصاد آن به منابع نفت و گاز عنوان کرد.
وی با اشاره به ساختار اقتصادی ایلام اظهار کرد: میزان مشارکت اقتصادی استان در مقایسه با بسیاری از استانهای کشور در سطح پایینی قرار دارد.
اتابک ادامه داد: سهم صنعت در اقتصاد ایلام همچنان کمتر از میانگین کشور است و ظرفیتهای معدنی استان نیز به اندازه ظرفیت واقعی خود مورد اکتشاف و بهرهبرداری قرار نگرفتهاند.
به گفته وی، توسعه این بخشها میتواند یکی از مسیرهای مهم برای ایجاد اشتغال و افزایش ارزش افزوده در استان باشد.
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