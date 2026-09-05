به گزارش خبرنگار مهر، تورنمنت بلاروس طی روزهای ۲۱ تا ۲۶ شهریور برگزار می شود و تیم ملی واترپلو با حضور در این تورنمنت دیدارهایی با تیم های ملی و زیر ۲۰ سال بلاروس خواهد داشت.

قرار است بعد از تورنمنت بلاروس و بر اساس عملکرد اردونشینان تیم ملی واترپلو در این تورنمنت، ترکیب تیم اعزامی به بازی های آسیایی مشخص شود.

حضور در تورنمنت بین المللی بلاروس در حالی وارد برنامه های آماده سازی تیم ملی واترپلو شده است که این تیم اخیرا در راستای آماده سازی حضور در بازی های آسیایی ناگویا، دو اعزام به روسیه و ترکیه داشت.

تیم ملی واترپلو در ترکیه از دیدار با سه تیم باشگاهی این کشور به عنوان قهرمانی دست یافت.