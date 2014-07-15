کیفیت هوای لرستان در شرایط ناسالم قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی سالاروند ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: مطابق آخرین آمار ساعت 15 ظهر امروز سه شنبه شاخص کیفیت هوا در شهر خرم‌آباد میزان ذرات معلق با قطر 10 میکرون 1.5 برابر بالاتر از حد مجاز قرار دارد.

وی با بیان اینکه هم اکنون مطابق شاخصهای اعلام شده کیفیت هوا در استان ناسالم است، عنوان کرد: همچنین میزان ذرات معلق در هوای استان با قطر 2.5 میکرون به سه برابر حد استاندارد رسیده است.

مسئول مرکز نظارت و پایش اداره کل محیط زیست لرستان با بیان اینکه روز گذشته میزان ذرات معلق با قطر 10 میکرون در استان به شش برابر بالاتر از حد مجاز نیز رسید افزود: همچنین روز گذشته آلوده ترین روز استان طی سالجاری بود که میزان ذرات معلق در هوای استان با قطر 2.5 میکرون به 9 برابر حد استاندارد نیز رسید.

سالاروند عنوان کرد: توصیه می‌شود افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان از فعالیت‌های طولانی سنگین خارج از منزل خودداری کنند.

مسئول مرکز نظارت و پایش اداره کل محیط زیست لرستان با بیان اینکه افراد عادی نیز باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند، افزود: از ابتدای سالجاری تاکنون موج های متعدد گرد و غبار در استان بوده ایم که می تواند موجب افزایش بیماری‌های قلبی یا ریوی در بیماران قلبی و سالمندان شود.

بنابر این گزارش استان لرستان سال 88 را با 100 روز آلوده، سال 89 را با 90 روز، سال 90 را با 100 روز غبارآلود، سال 91 را با 90 روز و سال 92 را با 89 روز غبارآلود پشت سر گذاشته است تا به طور متوسط هر سال شاهد آلودگی یک سوم روزهای خود باشد.