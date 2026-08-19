بخش خصوصی زنجان در جنگ پای کار تولید و اقتصاد استان ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن صادقی روز چهارشنبه در نشست با فعالان حوزه صنعت، معدن، اصناف و بخش خصوصی استان زنجان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای اخیر کشور و آرزوی سلامتی و طول عمر باعزت برای رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: استان زنجان در جریان جنگ اخیر، شرایط ویژهای را تجربه کرد و بخشهایی از استان درگیر این رخدادها بودند.
وی افزود: در این شرایط، بخش خصوصی استان زنجان با وجود دشواریهای موجود، مسئولانه در کنار کشور ایستاد و اجازه نداد جریان تولید متوقف شود.
استاندار زنجان با اشاره به شهادت جمعی از کارگران استان در جریان حملات اخیر بیان کرد: در جریان حملات، تعدادی از واحدهای تولیدی استان آسیب دیدند و شماری از کارگران عزیز نیز به شهادت رسیدند، اما بخش خصوصی با وجود این اتفاقات، تولید را رها نکرد و صنایع، معادن و بخش کشاورزی به فعالیت خود ادامه دادند.
صادقی ادامه داد: فعالان اقتصادی استان در کنار میدان و دیپلماسی، مسئولیت خود را بهخوبی انجام دادند و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی در چنین شرایطی، نشاندهنده ظرفیت، تعهد و مسئولیتپذیری بخش خصوصی زنجان است.
وی با بیان اینکه زنجان از ظرفیتهای قابل توجه صنعتی، معدنی و کشاورزی برخوردار است، گفت: در بسیاری از حوزههای تولیدی استان به مرحله مازاد تولید رسیدهایم و بخشی از محصولات باید به بازارهای خارج از کشور صادر شود؛ بنابراین موضوع صادرات و رفع موانع پیش روی آن اهمیت ویژهای دارد.
استاندار زنجان یکی از مهمترین مشکلات فعالان اقتصادی را مسائل ارزی عنوان کرد و افزود: بخش قابل توجهی از مشکلات واحدهای تولیدی و صادراتی به موضوع تأمین و تخصیص ارز بازمیگردد. انتظار ما این است که تعامل وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی بتواند همزمان تقاضای ارزی را مدیریت کرده و ارز مورد نیاز واحدها را در زمان مناسب تأمین کند.
صادقی با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای حل مشکلات ارزی واحدهای تولیدی استان اظهار کرد: این موضوع را به صورت حضوری با معاون اول رئیسجمهور مطرح کردهایم و مکاتبات متعددی نیز با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتهایم و امیدواریم حضور مسئولان ملی در استان به حل بخشی از این مشکلات کمک کند.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه گفت: یکی از ظرفیتهای مهم استان، شرکتهای دانشبنیان و مراکز علمی و دانشگاهی هستند که میتوانند در نوسازی فناوری، ارتقای بهرهوری و افزایش توان رقابتی واحدهای تولیدی نقشآفرینی کنند
استاندار زنجان افزود: اگر قرار است صنعت استان در بازارهای داخلی و خارجی رقابتپذیر باشد، باید از ظرفیت دانشگاهها، مراکز علمی و شرکتهای دانشبنیان برای بهروزرسانی فناوری و افزایش بهرهوری استفاده کنیم.
صادقی همچنین نقش اصناف را در اقتصاد استان مهم دانست و گفت: اصناف به عنوان یکی از بخشهای مهم اقتصاد استان، در تأمین، توزیع و تنظیم بازار نقش مؤثری دارند و عملکرد آنها در شرایط دشوار اقتصادی و بهویژه در جریان جنگ اخیر قابل تقدیر است.
وی با اشاره به وضعیت تأمین کالا در استان زنجان خاطرنشان کرد: در طول جنگ، استان با کمبود جدی کالاهای اساسی مواجه نشد و زنجیره تأمین و توزیع کالا توانست نیازهای مردم را تأمین کند.
استاندار زنجان با بیان اینکه این استان ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطبهای مهم صنعتی، معدنی و کشاورزی کشور را دارد، تصریح کرد: در حوزه صنعت، معدن و زنجیرههای ارزش، زنجان از ظرفیتهای قابل توجهی برخوردار است و باید این ظرفیتها را به ارزش افزوده، اشتغال و صادرات بیشتر تبدیل کنیم.
صادقی افزود: شرایط دشوار اقتصادی نشان داد که ظرفیت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی استان بسیار فراتر از آن چیزی است که در شرایط عادی تصور میشود و این مجموعه در مقاطع حساس توانست مسئولیت خود را به خوبی ایفا کند.
وی با اشاره به اقدامات و پیگیریهای انجامشده برای حل مسائل اقتصادی استان گفت: تلاش مدیریت استان این است که در کنار فعالان اقتصادی قرار گیرد و با برگزاری جلسات تخصصی و پیگیری مسائل از سطح ملی، موانع پیش روی تولید، سرمایهگذاری و صادرات را کاهش دهد.
استاندار زنجان همچنین بر استفاده از ظرفیت پساب، توسعه زیرساختهای مورد نیاز و اجرای طرحهای مؤثر در حوزههای مختلف تأکید کرد و گفت: هدف اصلی مدیریت استان، ایجاد زیرساختهایی است که به افزایش تولید، بهبود بهرهوری و ارتقای کیفیت زندگی مردم منجر شود.
صادقی با قدردانی از فعالان صنعت، معدن، کشاورزی، اصناف، دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان استان گفت: استمرار تولید در شرایط دشوار اقتصادی و امنیتی، حاصل همکاری و مسئولیتپذیری همه بخشهاست و مدیریت استان نیز با تمام ظرفیت برای رفع موانع و حمایت از فعالیتهای اقتصادی تلاش خواهد کرد.
تسهیل فرآیندهای ارزی و تأمین انرژی مطالبه اصلی فعالان اقتصادی است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان گفت: تسهیل فرآیندهای ارزی، تأمین پایدار انرژی و حمایت از نوسازی بخش تولید و معدن از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی استان است.
صمد یوسفیاصل با قدردانی از حضور مسئولان، اصناف و فعالان اقتصادی اظهار کرد: بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور بر دوش فعالان اقتصادی قرار دارد و باید فرصت نشستهای تخصصی برای طرح و پیگیری مطالبات بنیادین این بخش مغتنم شمرده شود.
وی با اشاره به مشکلات ارزی فعالان اقتصادی افزود: فشار ناشی از تعهدات ارزی و مسائل مرتبط با ورود موقت مواد اولیه، صادرکنندگان و واحدهای تولیدی را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان ادامه داد: محدودیتها و قطعیهای انرژی، بهویژه در حوزه برق و گاز، خسارتهای قابل توجهی به تجهیزات صنعتی وارد کرده و موجب کاهش راندمان تولید شده است.
یوسفیاصل، پیچیدگی فرآیند تخصیص ارز و طولانی شدن روند تأمین ارز مورد نیاز برای واردات ماشینآلات و مواد اولیه را از دیگر چالشهای بخش تولید عنوان کرد و گفت: تعدد بخشنامهها و تغییرات ناگهانی مقررات تجاری نیز فضای فعالیت اقتصادی را دشوار کرده و تداوم این شرایط، توان و انگیزه سرمایهگذاران را کاهش میدهد.
وی درباره مشکلات بخش معدن نیز اظهار کرد: بهرهبرداری بهینه از ظرفیتها و ثروتهای ملی استان نیازمند تسهیل فرآیندها، نوسازی ماشینآلات، اصلاح رویکردها در زمینه حقوق دولتی معادن و کاهش بروکراسیهای فرساینده میان دستگاههای اجرایی است.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان با قدردانی از حضور و همراهی مسئولان و فعالان اقتصادی گفت: گام برداشتن در مسیر آبادانی شهر و کشور، اقدامی ارزشمند و نوعی عبادت است و قطعاً مورد توجه حق تعالی قرار خواهد گرفت
نظر شما