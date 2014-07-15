عملکرد شعب اخذ رأی در خراسان شمالی آسیب شناسی و ارزیابی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علي اكبر وحيدي ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران به مناسبت 26 تيرماه سالروز تشكيل شوراي نگهبان قانون اساسي در نظام جمهوري اسلامي با بيان اينكه انتخابات 24 خرداد سال گذشته با همكاري رسانه ها و مشاركت هاي مردم خراسان شمالي در فضاي آرامي برگزار شد، افزود: انتخابات آتی نمايندگان مجلس خبرگان و شوراي اسلامي نيز سال بعد با همكاري رسانه ها درفضاي آرامي و به دور از مشكلات برگزار خواهد شد.

وي تاكيد كرد: در اين انتخابات دفتر نطارت و بازرسي انتخابات استان جذب و پالايش را براي تمامي شعب رأي انجام مي دهد و شعب را آسيب شناسي و ارزيابي مي كند.

وحيدي با اشاره به انتخابات رياست جمهوري خرداد سال گذشته گفت: در انتخابات اخیر حضور پرشور مردم و ايجاد بستري آرام باعث صيانت از خون شهدا شد.

اين مسئول در خصوص ميزان مشاركت هاي مردمي در انتخابات خرداد ماه پارسال اظهار كرد: خراسان شمالي در ميزان مشاركت رتبه چهارم كشوري را به خود اختصاص داد.

وي با اشاره به اينكه در انتخابات گذشته دشمنان نظام سعي در متشنج كردن فضا را داشتند، عنوان كرد: هر زمان بحث انتخابات در نظام اسلامی مطرح می شود دشمنان مطالبي عليه ساز و کار انتخابات در کشور منتشر می کنند.

به گفته اين مسئول رسانه ها از جمله رسانه هاي استان در انتخابات خرداد ماه پارسال تلاش كردند تا فتنه سال 88 تكرار نشود.

وحيدي با بيان اينكه به دليل همزماني انتخابات نمايندگان خبرگان و مجلس شوراي اسلامي در سال آینده نظارت آنها با شوراي نگهبان است اظهار داشت: در اين انتخابات نيز همانند سنوات گذشته آراي مردم را امانت تلقي مي كنيم و خيانت در امانت صورت نخواهد گرفت.

وي با اشاره به اينكه خراسان شمالي از محروم ترين استان هاي كشور است، گفت: هر ميزان تعداد نمايندگان مجلس در استان بيشتر باشد حقوق شهروندان بهتر رعايت مي شود.

سرپرست دفتر نظارت و بازرسي انتخابات خراسان شمالي افزود: اکنون دفاتر نظارت و بازرسي استان در تمامي شهرستان ها از جمله شهرستان تازه تاسيس راز و جرگلان مستقر هستند.