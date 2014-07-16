10 مهرماه كنگره يادواره شهداي شهرستان گلپايگان برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حسين ميرزايي در جلسه يادواره گراميداشت شهداي گرانقدر شهرستان گلپايگان كه پيش از ظهر امروز چهارشنبه در سالن اجتماعات فرمانداري با حضور اعضاي كنگره يادواره شهدا برگزار شد، با بيان اينكه همه رجاي واثق داريم كه تأثيرگذارترين و مهمترين كار فرهنگي برگزاري كنگره شهداست، اظهار داشت: فرهنگي ترين كار فرهنگي، زنده كردن ياد شهداست كه جزو وظايف ذاتي همه ما است.

فرماندار گلپايگان ضمن تقدير از آمادگي تمام اعضاي حاضر در جلسه نسبت به برگزاري كنگره يادواره شهداي گلپايگان افزود: در سخنان شما عشق و علاقه زايدالوصفي به شهدا موج مي زند و نشان از تلاش شما و عنايت خدا و شهداست.

وي با بيان اينكه ما وام دار شهدا هستيم، افزود: ما ايراني ها، مسئولين و خدمتگزاران اين آب و خاك به هيچ حزب، گروه و دسته اي دلبستگي نداشته و تنها مديون شهداي گرانقدر هستيم.

حسين ميرزايي با تأكيد بر اينكه مسئولين مربوطه هر چه سريعتر نسبت به تعيين كميته هاي تخصصي اقدام کنند، تصريح كرد: مهمترين مرحله بزرگداشت شهدا، قبل از برگزاري كنگره است كه در اين راستا بايد به گونه اي عمل كرد كه هر چه به زمان برگزاري كنگره نزديك تر مي شويم، جلسات فشرده و تصميمات مهم اتخاذ و به مرحله اجرا گذاشته شود.

فرماندار گلپايگان با اشاره به اينكه بايد فضاسازي و تبليغات در راستاي برگزاري كنگره شهداي شهرستان گلپايگان به گونه اي باشد كه در سراسر كشور از زمان، مكان و اجراي كنگره مطلع شوند، افزود: در اين راستا مسئوليت اعضاي كنگره حساس تر و سنگين تر مي شود.

وي با بيان اينكه روز دهم مهرماه به عنوان روز برگزاري كنگره و محل آن در آستانه مباركه امامزاده هفده تن تعيين شده است، افزود: پس از 35 سال اين افتخار نصيب مردم اين شهرستان شد تا با نصب تمثال مبارك 360 شهيد گرانقدر، شهر و روستا آذين بندي شود و شهرداران و دهياران نسبت به نامگذاري كوچه و خيابان هايي كه فاقد نام شهداي والامقام است، اقدام کرده تا شهرستان گلپايگان به عنوان نمونه و الگو در نصب تمثال و نام شهدا در كشور معرفي شده و بدرخشد.

حسين ميرزايي هدف اصلي برگزاري شهداي گلپايگان را احيا، بسط، توسعه، گسترش و نهادينه كردن گفتمان ناب،بي بديل و فاخر امام راحل، مقام معظم رهبري و ايثار و شهادت نام برد و افزود: در راستاي برگزاري كنگره دست اندركاران نسبت به فعاليت هاي مجازي و ايجاد سايت اقدام کرده و به گونه اي بر روي آن تبليغ و اطلاع رساني کنند تا مردم به اين باور برسند كه اين كار يعني گراميداشت شهداي والامقام شهرستان كار ارزشمند و فاخري است.