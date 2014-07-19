کارلوس دونگا اصلی ترین نامزد جانشینی اسکولاری

به گزارش خبرگزاری مهر، کارلوس بلدورن وی ملقب به کارلوس دونگا بین سال های 2006 تا 2010 هدایت تیم ملی برزیل را به عهده داشته و در سال 2007 قهرمانی کوپا آمه‌ریکا و در سال 2009 قهرمانی جام کنفدراسیون ها را با این تیم کسب کرده است.

او بعد از شکست مقابل هلند در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 2010 مقابل هلند از کار برکنار شد.

یک منبع که نمی خواست نامش فاش شود اعلام کرد دونگا رابطه بسیار نزدیکی با جیلمار رینالدی مدیر فنی جدید تیم ملی برزیل دارد و همین رابطه باعث می شود دونگا به زودی سرمربی برزیل شود. این دو در تیم برزیل جام جهانی 1994 هم تیمی بودند.

دونگا به عنوان سرمربی برزیل 42 پیروزی، 12 تساوی و شش شکست کسب کرده است.