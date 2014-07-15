کنفدراسیون فوتبال برزیل از اسکولاری قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرمربی تیم فوتبال برزیل پس از کسب نتایج ضعیف در رقابتهای جام جهانی 2014 از سمت خود کناره‎گیری کرد که این استعفا از سوی کنفدراسیون فوتبال برزیل پذیرفته شد.

در بیانیه‎ای که در این خصوص منتشر شده، آمده است: "لوییس فیلیپه اسکولاری و تیم مربیگری برزیل از پست‌های خود کناره‌گیری کردند و این استعفا از سوی خوزه ماریا مارین پذیرفته شده است. رئیس کنفدراسیون فوتبال برزیل از زحمات همه مربیان و بازیکنان تشکر می‎کند و همینطور سپاسگزار تماشاگران است که در طول رقابتهای جام جهانی از تیم ملی برزیل حمایت کردند.

در ادامه این بیانیه آمده است: اسکولاری و تمام کادر مربیگری برزیل شایسته قدردانی و احترام هستند. آنها مسئولیت داشتند تا عشق به فوتبال را به مردم برزیل بازگردانند اگرچه به اهداف بزرگی که ما داشتیم دست پیدا نکردند.

تیم فوتبال برزیل در نیمه نهایی رقابتهای جام جهانی با نتیجه سنگین 7 به یک مقابل آلمان شکست خورد و در بازی سوم - چهارمی هم سه به صفر مقابل هلند بازنده شد.