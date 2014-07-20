حضور نماینده استان مرکزی در تیم ملی فوتسال ایران

محمدرضا غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیم ملی فوتسال ایران برای حضور در تورنمنت بین المللی فوتسال روز شنبه 28 تیرماه عازم چین شد که در کاروان تیم ملی فوتسال ایران «محمد شجری» نماینده استان مرکزی حضور داشت.

وی گفت: این ورزشکار از شهرستان زرندیه به همراه 14 نفر دیگر در این اردو حضور دارد.

رئیس هیئت فوتبال استان مرکزی ادامه داد: این تورنمنت با حضور تیم های ملی فوتسال ایران، ویتنام، چین و میانمار در شهر هانگژو چین برگزار می شود.

غفاری با بیان اینکه ملی پوشان شنبه 28 تیر ماه تهران را به مقصد چین ترک کردند، اظهار کرد: در این دیدار تیم ملی فوتسال ایران با تیم های همتای خود رقابت می کند.

وی اضافه کرد: تیم ملی فوتسال ایران ساعت 17، 31 تیر ماه به مصاف ویتنام رفته و اولین بازی خود را در این رقابت ها انجام می دهد.

رئیس هیئت فوتبال استان مرکزی با بیان اینکه تیم ملی فوتسال ایران یکم مرداد ماه ساعت 16 به وقت تهران به مصاف چین می رود، تصریح کرد: نماینده کشورمان دوم تیر ماه ساعت 10:30 صبح به وقت تهران با میانمار دیدار می کند.

