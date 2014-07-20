15 هزار مددجو تحت پوشش بيمه امداد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، هدايت صفري ظهر یکشنبه با حضور علی اکبر زینانلو رئيس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني استان از دو خانواده بيمار و نيازمند در قالب طرح مفتاح الجنه دیدار کرد.

هدایت صفری در این دیدار اظهارداشت: کميته امداد امام خميني(ره) استان قزوين در حال حاضر نزديک به 90 هزار نفر از خانواده هاي نيازمند و اقشار آسيب ديده را به صورت مستمر و غيرمستمر تحت پوشش قرار داده است.

وي ادامه داد: جامعه هدف کميته امداد داراي مشکلات و نيازمندي هاي مختلفي هستند و در اين ميان برخي از مددجويان کميته امداد با مشکل بيماري مواجه هستند يعني بزرگترين سرمايه آنها "جسم سالمشان" در معرض آسيب و بيماري قرار گرفته است.

مديرکل کميته امداد امام خميني(ره) استان قزوين اضافه کرد: در حال حاضر کميته امداد امام خميني(ره) 15 هزار و 700 مددجوي تحت حمايت را زير پوشش بيمه امداد قرار داده است که براي ارائه خدمت به افراد تحت پوشش با 125 مرکز درماني قرارداد همکاري منعقد کرده است.

صفري خاطرنشان کرد: اجراي طرح غربالگري زنان سرپرست و تهيه و اجراي طرح هاي بهداشتي از جمله اقدامات انجام شده طي سال 92 بوده است.

در ادامه رئيس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني استان قزوين اظهارداشت: موضوع سلامت هر فرد از مسائل مهمي است که بايد همواره مورد توجه و دقت قرار گيرد.

علي اکبر زينالو يادآورشد: در اين عرصه کميته امداد امام خميني(ره) تلاش هاي خوبي انجام داده و گام هاي خوبي برداشته است که بايد بيش از پيش خيران در اين زمينه امداد را ياري کنند. و ما هم اعلام آمادگي مي کنيم که تعاملات و همکاري هاي خود را بيش از گذشته با نهاد مقدس کميته که از يادگاران ارزشمند امام راحل و عظيم الشان است را گسترش دهيم و در اين زمينه از هيچ تلاش و کوششي دريغ نخواهيم کرد.