کاروان خادمان حرم رضوی در 7 شهرستان جنوبی کرمان حضور می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد حسینی ظهر یکشنبه در نشست ستاد سیره رضوی جنوب کرمان گفت: سیره ائمه می تواند چراغ راه بشر بوده و راه را بر توطئه های فرهنگی دشمنان سد کند.

وی به سفر مقام معظم رهبری به شهرستان جیرفت اشاره و تصریح کرد: ایشان در این سفر بر لزوم انجام اقدامات فرهنگی در این منطقه تاکید داشتند و ما باید برای تحقق اهداف مورد نظر معظم له تمام توان خود را به کار گیریم.

این مسئول به حضور کاروان خادمان حرم رضوی در هفته شهرستان جنوبی استان کرمان همزمان با جشم میلاد امام رضا (ع) و دهه کرامت اشاره و تصریح کرد: در ستاد سیره رضوی مهم ترین هدفی که دنبال می شود ترویج فرهنگ رضوی در جامعه است.

وی با اشاره به استقبال خوب مردم شهرستان جیرفت از کاروان خدام طی سال های گذشته افزود: طی سال جاری کاروان خادمین حریم رضوی در هفت شهرستان جنوبی استان کرمان از جمله جیرفت حضور پیدا می کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان با اشاره به اینکه باید منش و سیره اما رضا (ع) در تمام مراحل زندگی پیاده شده و به دیگران انتقال داده شود، ادامه داد: باید در مناسب ها و ظرفیت های موجود برای ترویج فرهنگ رضوی بهره ببریم.