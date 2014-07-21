افزایش مشارکت شهروندان تهرانی در پرداخت به موقع عوارض نوسازی

به گزارش خبرگزاری مهر ، سید دادوش هاشمی با اعلام اینکه در دو سال گذشته میزان مشارکت شهروندان پایتخت در پرداخت به موقع عوارض افزایش یافته گفت: اگر چه سهم عوارض در هزینه ها کم بوده اما روندی که در پیش روی ما قرار گرفته به سمت نهادینه کردن پرداخت عوارض در حرکت است.

وی تصریح کرد: درآمدهای پایدار به دنبال رفاه شهروندان و تبیین حس مسئولیت پذیری شهروندی است. اگر با نگاهی علمی مسائل را تحلیل کنیم متوجه خواهیم شد که در کلانشهرهای ایران 75 تا80 درصد درآمدهای شهرداری از راه فروش پروانه ، آیتمهای درآمدی و ساخت وساز تامین می شود. روشن است که درآمدهای برپایه مالیات (عوارض) که به بهبود استفاده از منابع منجر شود بهترین نوع درآمدهای پایدار هستند که دستیابی به آن می تواند به توسعه کلانشهرها کمک کند.

هاشمی افزود: مشکل شهرداریها بیشتر تحت تاثیر عوامل خارج از شهرداری است ، علاوه بر فقدان چارچوبهای غیرقانونی لازم ، نحوه تعامل و روابط شهرداریها با دولت مرکزی نیز به طور کامل روشن نیست.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با اشاره به وابستگی شهرداری ها به بخش مسکن گفت: گرچه این درآمدها بسیار ناپایدار است اما به عقیده برخی کارشناسان، ناگزیر و عقلانی و در جهت کسب منافع حاصله از توزیع رانت نفتی بوده است.از سوی دیگر، بی نیازی دولت مرکزی از مالیاتهای مردم فرهنگ مالیات دهی در ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

هاشمی در بخش دیگری از مطالب خود تصریح کرد: اگر مدیریت شهری بخواهد در چارچوب اصول توسعه پایدار حرکت کند باید متکی به درآمدهای پایدار از طریق اخذ عوارض نوسازی و عمران شهری باشد و پرداخت به موقع عوارض می تواند به مدیریت شهری این امکان را بدهد که شهری زیباتر و پویا تر برای شهروندان داشته باشیم .

وی با تاکید بر اینکه شفافیت مالی و پاسخگویی به شهروندان تهرانی از مهمترین برنامه های شهرداری است خاطر نشان کرد: امروز ما گزارشهای مالی را به صورت ماهیانه در سایت شهرداری به شهروندان ارائه می دهیم. در حالیکه عمده درآمد شهرداری کلانشهرها از ساخت و ساز است که با تدوین طرح درامدهای پایدار و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر تهران سالانه پنج درصد از اتکای شهرداری به درآمدهای ناشی از ساخت و ساز کاهش می یابد.

هاشمی با اشاره به کمک های دولت به شهرداری خاطر نشان کرد: این کمک ها صرفا در بخش حمل و نقل بوده و رقمی بین 7 الی 10 درصد بودجه شهرداری است درحالی که این رقم در دنیا بیش از 25 درصد است.

به گفته معاون شهردار تهران، از محل دریافت عوارض نوسازی به عنوان منبع درآمد پایدار شهرداریبرای عمران و آبادانی شهر هزینه خواهد شد و بر این اساس مجموعه مدیریت شهری و بهخصوص معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران سعی بر تشویق شهروندان در پرداخت آن دارد و معتقد است این درآمدها تماما برای اداره شهر هزینه می شود و دستیابی شهرداری به درآمدهای پایدار افزایش می یابد و در مقابل اتکا به ساخت و ساز کاهش نشان خواهد داد.

