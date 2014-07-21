به گزارش خبرنگار مهر، نصرت ایراندوست پس از شکست 2 بر یک تیمش برابر استقلال در تورنمنت جام شهدا ضمن بیان این مطلب به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه تختی تهران گفت: خیلی خوشحالم که در تورنمنت جام شهدا حضور داریم. این برای ما افتخار است که در این تورنمنت هستیم.

وی با ابراز رضایت از شرایط تیمش قبل از شروع چهاردهمین دوره رقابت های لیگ برتر گفت: تیم ما شرایط خوبی دارد و در این تورنمنت به وضعیت بهتری هم خواهیم رسید. البته در نیمه اول استقلال بازیکنان جوانش را به میدان فرستاد که در نیمه دوم آقای قلعه نویی از بازیکنان اصلی بیشتر استفاده کرد. باید به خاطر نیمه دوم از آقای قلعه نویی تشکر کنم.

نصرت ایراندوست در پاسخ به این پرسش که آیا در ابتدای بازی به خاطر استفاده استقلال از بازیکنان جوان نمی خواستید وارد زمین شوید گفت: این سوالات حاشیه ای است و به هیچ عنوان درست نیست. ما قصد چنین کاری را نداشتیم و اصلا چنین مسائلی مطرح نشده بود.