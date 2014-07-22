به گزارش خبرگزاری مهر، ساره جوانمردی نماینده ایران در مسابقات جهانی تیراندازی ورزشکاران معلول بود که به میزبانی آلمان و در شهر زوهل برگزار شد. این ورزشکار کشورمان در جریان این رقابتها برای نخستینبار موفق به کسب مدال طلا شد. این عملکرد جوانمردی و مدالی که موفق به کسب آن شد، بازتاب قابل قبولی در سایت کمیته بین المللی پارالمپیک داشت.
در اين گزارش آمده است: ساره جوانمردی در دومين روز از رقابتهای جهانی تيراندازی 2014 آلمان در حالی كه در دور انتخابی نيز نفر برتر بود، موفق شد در جايگاه اول رقابتهای ماده ( P2 تپانچه بادی ده متر) قرار بگيرد. ااین ورزشکار با رقيب خود از مجارستان رقابتی تنگاتنگ داشت اگرچه مصدوميت دست اين حریف مجارستانی او را عقب انداخت تا ساره قهرمان بلامنازع اين رقابتها شود. ورزشكاری از مقدونيه نيز به مدال برنز اكتفا كرد .
ساره جوانمردی 29 ساله كه مدال برنز بازیهای پارالمپيک 2012 لندن را نيز در همين ماده به دست آورد، در پايان رقابتها با اعتماد به نفس كامل گفت: من هفت سال قبل رشته تيراندازی را شروع كردم و تاكنون تجربيات خوبی در اين رشته كسب كردهام. شركت در رقابتهای جهانی برای هر ورزشكاری تنشهای زيادی را ايجاد میكند اما سعی من بر مديريت اين تنشهاست.
این ورزشکار طلایی تاکید کرد: فكر میكنم موفق هم بودهام. با تمرينات مكرر چشم به بازیهای پاراآسيايی 2014 اينچئون دارم و اميدوارم اين عناوين را در بازیهای پارالمپيک 2016 ريو نيز به دست آورم.
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