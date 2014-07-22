امیرمسعود شهرام‌نیا مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران و رییس دبیرخانه دایمی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری نشستی مشترک با مسئولان دوره‌های قبلی این نمایشگاه طی روز جاری (31 تیرماه) در محل این موسسه خبر داد و هدف از برگزاری این جلسه را یافتن راه‌هایی برای رفع کاستی‌های این نمایشگاه عنوان کرد و گفت: جلسه امروز یک جلسه همفکری با دوستانی بود که در سال‌های گذشته به نوعی در برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران مسئولیت داشته‌اند.

وی با اشاره به وظایف موسسه متبوعش به عنوان دبیرخانه دائمی این نمایشگاه، افزود: ما می‌بایست تعریف مناسبی از ساختار این دبیرخانه داشته باشیم و نیازمند تعیین شرح وظایف و آئین‌نامه‌های اجرایی آن هستیم و به نظرم رسید که برای این کار نیازمند تشکیل یک اتاق فکر با مشورت کسانی که در دوره‌های مختلف، مسئولیت این نمایشگاه را بر عهده داشته‌اند، هستیم.

به گفته رییس دبیرخانه دایمی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، جلسه امروز اولین جلسه مشورتی این اتاق فکر بوده که با حضور مسئولان دوره‌های مختلف این نمایشگاه، برخی در سطح رئیس، برخی در سطح قائم‌مقام و برخی در سطح مدیر اجرایی در موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی برگزار شده و مقرر شده که این نشست‌های مشترک ادامه پیدا کند.

شهرام‌‌نیا همچنین یادآور شد: در این جلسه در مورد ضرورت تشکیل دبیرخانه دائمی نمایشگاه کتاب تهران، مشخص بودن مکان برگزاری آن و بحث و تبادل نظر جدی صورت گرفت و تصمیم‌گیری شد که برخی از مطالعاتی که قبلاً انجام شده و نیز مدل‌ها و الگوهای خارجی در مورد نحوه برگزاری یک نمایشگاه کتاب استاندارد، مجدداً مورد بررسی قرار گیرند.

مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی با بیان اینکه گزارش جلسه امروز و دیگر جلسات این اتاق فکر به صورت منظم به معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد ارائه خواهد شد، در پاسخ به این سوال که آیا در این جلسه درباره مکان برگزاری نمایشگاه بیست و هشتم کتاب تهران هم تصمیمی گرفته شده است؟ گفت: تصمیم‌گیری درباره مکان نمایشگاه کتاب تهران در شانیت این جلسه نیست.

وی در عین حال در این خصوص گفت: در بین 3 گزینه‌ای که در یکی دو ماه قبل مطرح بوده است، دایره گزینه‌هایمان خیلی محدودتر شده است؛ با توجه به اینکه متراژ مورد نظر ما در پروژه شهر آفتاب برای دوره بیست و هشتم نمایشگاه کتاب تهران آماده نخواهد شد، این گزینه کاملاً منتفی شده است اگرچه شاید برای دوره‌های بعدتر نمایشگاه، آمادگی لازم در این مکان به وجود بیاید.

وی در مورد دو گزینه دیگر هم گفت: در مورد محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، به دلیل تداخل زمانی با بیستمین نمایشگاه بین المللی نفت گاز، پالایش و پتروشیمی، ممکن است با تغییر زمان کوچکی، چند روز زودتر یا دیرتر، بتوانیم نمایشگاه کتاب تهران را در این محل برگزار کنیم و این در صورتی است که امکان جابجایی زمانی نمایشگاه نفت وجود نداشته باشد. بازگشت به مصلی هم به عنوان آخرین گزینه، همچنان مد نظر ما هست.

به گفته رییس دبیرخانه دایمی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، گزارش‌های کارشناسی مربوط به هر یک از این گزینه‌ها به صورت مدون به علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی این وزارتخانه و رئیس نمایشگاه کتاب تهران تقدیم شده است و طی چند روز آینده و پس از بازخوردی که از وزیر نفت در خصوص زمان برگزاری نمایشگاه مهم نفت و پتروشیمی گرفت خواهد شد، تصمیم نهایی در خصوص مکان نمایشگاه اتخاذ و به صورت رسمی از طریق وزارت ارشاد، اعلام خواهد شد.

شهرام‌نیا اظهار امیدواری کرد با تشکیل دبیرخانه دایمی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و بازگشت نظم به این مجموعه، نمایشگاه بیست و هشتم کتاب تهران در مکانی در خور شان آن، با یک انضباط بیشتر و برنامه‌ریزی بهتر برگزار شود.