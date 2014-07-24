هفت میلیارد ریال برای خرید ماشین اطفای حریق در شهرکهای صنعتی مازندران صرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی موسوی پیش از ظهر پنجشنبه در بازدید از شهرک صنعتی صنعتی گفت: بمنظور افزایش اعتماد سرمایه گذاران به بخش تولید و صنعت ، تقویت ایمنی محیط ، جلوگیری از اتفاقات پیش بینی نشده و کاهش صدمات مالی واحدهاي توليدي مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان ، به ماشین اطفاء حریق و آتش نشانی تجهیز می شوند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران اعتبار هزینه شده برای خرید و تجهیز ماشین اتش نشانی را 7 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود : اعتبار مورد نظر از محل منابع ملی و داخلی شرکت هزینه شده است.

موسوی بیان داشت : ماشینهای اطفاء حریق خریداری شده دارای دو مخزن کف و آب 6 هزار لیتری با تجهیزات کامل اطفاء حریق است.

وی تصریح کرد : ماشینهاي خریداری شده اطفـاء حریق بمنظور جلوگیـري از بروز حوادث پیش بینی نشده در اختیار شهرکهای صنعتی سلمانشهر و بشل سوادکوه قرار گرفته اند.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران اظهار داشت: ساخت ایستگاه آتش نشانی در این شهرکهای صنعتی ، پیش از این توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان انجام گرفته که در سالجاری نيز شاهد تجهیز این ایستگاهها به ماشینهاي اطفاء حریق هستیم.

موسوی یادآور شد: با تجهیـز ساختمانهـای آتش نشانی به ماشینهـای اطفاء حریق و مجهـز به امکانات روز در شهرکهـای صنعتی یاد شده ، بستـر برای مقابله با حوادث احتمـالی فراهم می شود.

وی اظهار داشت: شرکت شهرکهای صنعتی استان تاكنون دوره هاي آموزشی متعدد مرتبط با مهار و اطفاء حریق و مقابله با حوادث طبیعی و غیر طبیعی و رعایت اصول ایمنی را برای کارکنان واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی مازندران برگزار کرده است.