به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه قانون سقف قرارداد برای بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم های حاضر در لیگ برتر منتفی شد، این بار سازمان لیگ حرفه ای برای فصل چهاردهم قانون سقف بودجه برای باشگاه ها را در دستور کارش قرار داد و به آنها تاکید کرد باید لیست رقم قراردادهایشان را هم منتشر کنند.

براساس تصمیم سازمان لیگ برتر تیم هایی که به عنوان نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا حضور خواهند داشت می توانند تا سقف 18 میلیارد تومان برای کادر فنی و بازیکنان خود هزینه کنند. این رقم برای تیم هایی که در لیگ قهرمانان حضور ندارند 15 میلیارد تومان خواهد بود. این در حالی است که به نظر می رسد برخی تیم ها از سقف تعیین شده بیشتر هزینه کرده اند.

با این حال طی روزهای گذشته برخی باشگاه ها از جمله استقلال و پرسپولیس رقم قراردادهای کادر فنی و بازیکنان خود را منتشر کرده اند( البته استقلال هنوز رقم کادر فنی اش را اعلام نکرده است). اتشار فهرست دریافتی بازیکنان و کادر فنی تیم های مختلف، واکنش مخاطبان و کاربران خبرگزاری مهر را به دنبال داشته است.

برخی پیام هایی که مخاطبان مهر در مورد مبلغ قرارداد فوتبالیست ها نوشته اند به شرح زیر است:

* نعمت:

- این رقم‌ها رو باور نکنید اگه حقیقت داشت تیم های استقلال و پرسپولیس بدهی 100 میلیارد تومانی بالا نمی‌آوردن.

* موسوی:

- این ارقام نجومی چیست که از بیت المال خرج می کنید؟ واقعا"شرم آوراست. اگر بابت پرداخت این مبالغ حتی یک ریال از بیت المال باشد نادرست است. این مبالغ باید در رشته های مختلف ورزشی و به صورت عادلانه با تمامی شرایطی که کارشناسان تعیین می کنند، صرف شود.

* ناشناس:

- غیرت و تعصب علی دایی واقعا مثال زدنیه تنها چیزی که برای دایی مهم نیست پوله.

* علی

- سلام. من یک استاد دانشگاه و دکترای فیزیک هستم. پولی که دایی میگیره حدودا 1000 برابر حقوق ماهانه منه. آیا این عدالته؟

* فرشید:

با عرض سلام خدمت آقای وزیر

شفاف سازی، رعایت سقف، تنبیه بازیکن ، تنبیه هوادار، بی پولی و... همش مال پرسپولیسه. تو را به وحدانیت خداوند متعال، پرسپولیس را به خود ما هواداران بدهید تا حداقل از لحاظ مالی بسازیمش. شما استقلال رو ببینید چطور بازیکن گرفتن و الان اومدن با شعور ما بازی می کنن. من که دیگه تا این وضعیت هست وقتم را برای تماشا کردن این فوتبال کثیف تلف نمی کنم.

* بیژن :

- حالا این رقمها رو باور کنیم؟! خودتی!

* ساغشکی:

- به عنوان یک ایرانی راضی نیستم میلیونها دلار پول بیت المال را به اجنبی و داخلی‌ها بدهید واسه توپ بازی چند نفر.

* میلاد:

- چقدر راحت به مردم دروغ میگن. خجالت نمی کشی. واقعا فوتبال با این وضعیتش جایگاه مناسبی برای امثال شماهاست. به چه صورت حساب کردی که شد 15 میلیارد؟

* محمدعلی:

- پولی که به فوتبالیست ها می دهند در مقابل حقوق ماهانه یک کارمند واقعا رویاییه. مشکل اینجاست که اینا یه قرون هم فوتبال بازی نمی کنند!

* شیرین:

- متاسفانه هیچ نظارتی بر پرداخت به فوتبالیست ها وجود نداره و هر بازیکن درجه سومی هم به کمتر از 500 میلیون تومان راضی نیست. این واقعا خجالت آور است.

* حمید:

- هیچکدام از این فوتبالیست ها شایسته دریافت این مبالغ نیستند. این رو میشه از لیگ پارسال بهش رسید. اینا فوتبال بازی نمی کنند و فقط منتظرند لیگ تموم شه و پولاشون رو بگیرن.

* کرمانی:

- به نظرم این یه بی عدالتی کامله که داره اتفاق می افته. مگه اینا چیکار می کنند که باید این همه پول برای چندماه بگیرن. واقعا آدم رو از فوتبال زده می کنن.

* زیوری:

پرسپولیس و استقلال این همه هزینه می کنند اما دست آخر هم نمی تونن هواداراشون رو راضی کنند. خدایی منصفانه نیست این همه پول به اینا میدن.

