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۴ مرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۱۹

قرارداد نهایی بزودی امضا می‌شود؛

دژاگه به یک قدمی العربی قطر رسید/ حضور در تست پزشکی و جلسه با سرمربی

دژاگه به یک قدمی العربی قطر رسید/ حضور در تست پزشکی و جلسه با سرمربی

بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2014 یک قدم دیگر به تیم العربی قطر نزدیک شد و نشستی را با سرمربی عربستانی این تیم برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حضور اشکان دژآگه در قطر برای تست پزشکی باشگاه العربی و نهایی کردن مذاکراتش با این باشگاه بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های عربی داشته است. طبق اعلام سایت الکوره اشکان دژآگه برای توافق روی جزئیات قراردادش وارد دوحه شده و آماده امضای قرارداد می‌باشد. همچنین باشگاه العربی با پابلو هرناندز اسپانیای، پائولینو و ازگیل هم به توافق رسیده و این بازیکنان هم فصل بعد در تیم العربی توپ خواهند زد.

بر این اساس دژآگه با مسئولان باشگاه العربی و سامی الجابر سرمربی عربستانی این تیم جلسه‌ای داشته و انتظار می‌رود بعد از تست پزشکی قرارداد نهایی امضا شود.

طبق اعلام سایت‌های قطری، مبلغ قرارداد دژآگه 5 میلیون پوند می‌باشد. بازیکن ایرانی تیم فولهام دو سال دیگر با این تیم انگلیسی قرارداد داشت ولی بعد از مسابقات جام جهانی مورد توجه تیم العربی قرار گرفت تا فصل آینده را در این تیم توپ بزند.

کد مطلب 2338308

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