دلایل پیوستن اشکان دژاگه به العربی قطر/ این انتقال قابل انتقاد نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، تصمیم اشکان دژاگه برای پیوستن به تیم فوتبال العربی برای خیلی‌ها قابل باور نبود. دژآگه که عملکرد خوبی در جام جهانی داشت پس از پایان این مسابقات به پیشنهاد باشگاه العربی قطر پاسخ مثبت داد و از لیگ برتر انگلستان به حاشیه خلیج فارس کوچ کرد؛ تصمیمی که بیشتر واکنش منفی هواداران فوتبال را در پی داشت تا از آن به عنوان پایان دوران فوتبال این ستاره تیم ملی فوتبال ایران یاد کنند. بخصوص اینکه این بازیکن از چند تیم انگلیسی و چند تیم آلمانی هم پیشنهاداتی دریافت کرده بود.

با این حال محمودرضا فاضلی مدیر برنامه‌های اشکان دژآگه در گفتگویش با مهر نظر دیگری دارد. او با برشمردن فاکتورهای انتخاب تیم العربی، از تصمیم این بازیکن برای حضور در لیگ قطر دفاع می‌کند:

اشکان از لیگ برتر و بوندس لیگا پیشنهاد داشت

فاضلی در گفتگوی مفصل با خبرنگار مهر، در این خصوص اظهار کرد: حضور اشکان در تیم العربی مسئله ساده‌ای است. او یکی، دو پیشنهاد از تیم‌های لیگ برتری انگلستان داشت ولی باشگاه فولهام هم باید رضایت می‌داد چون دژآگه یک سال دیگر با این تیم قرارداد داشت. مبالغی که تیم‌های انگلیسی به فولهام پیشنهاد دادند قابل قبول نبود. همچنین دو، سه تیم از بوندس لیگا به اشکان پیشنهاداتی دادند که این پیشنهادات هم برای فولهام قابل قبول نبود ولی باید بگویم دژآگه خیلی درباره پیشنهاد العربی و تیم‌های آلمانی و انگلیسی فکر کرد.

دژآگه نمی‌خواست به تیم‌های متوسط انگلیس یا آلمان برود

مدیر برنامه‌های دژآگه خاطرنشان کرد: اشکان با تیم زیر 21 ساله‌های آلمان به عنوان قهرمانی اروپا رسید که این قهرمانی در تاریخ آلمان بی سابقه بود. او حتی با ولفسبورگ به عنوان قهرمانی بوندس لیگا هم رسید و برای همین تصمیم گرفت دیگر به تیم‌هایی که در رده متوسط انگلیس یا آلمان هستند نرود که برای عناوین وسط جدول می‌جنگند.

قرارداد با العربی چهار ساله است

فاضلی تاکید کرد: نمی‌توانیم درباره مبلغ قرارداد اشکان صحبت کنیم ولی قراداد چهار ساله او با العربی از نظر مالی هم خوب است.



فاضلی و دژآگه بعد از عقد قرارداد در قطر

سطح فوتبال حاشیه خلیج فارس پیشرفت داشته است

"گفته می‌شود فوتبال اشکان با انتقال از یک تیم لیگ برتری به یک تیم از حاشیه خلیج فارس، تمام شده است". فاضلی در واکنش به این انتقادات به خبرنگار مهر گفت: اگر پنج، شش سال پیش بود شاید این حرف درست بود و می‌توانستیم بگوییم فوتبال یک بازیکن تمام شده است ولی سطح فوتبال حاشیه خلیج فارس پیشرفت و رشد خوبی داشته است.

تمرینات سرمربی العربی با ماگات فرقی ندارد

فاضلی با ذکر مثالی در اینباره تصریح کرد: اشکان چند سال زیر نظر فیلیکس ماگات کار کرده بود که به خوبی از بازیکنان کار می‌کشد. دژآگه می‌گفت "دن پترسکو" سرمربی العربی هم هیچ فرقی با ماگات ندارد و تمرینات آماده سازی‌اش در همان سطح است. فقط هوای قطر یک مقدار برای اشکان گرم است که به این مسئله هم به تدریج عادت خواهد کرد.

مدیر باشگاه آلمانی هم پیشرفت لیگ‌های عربی را تایید کرد

مدیر برنامه چند لژیونر ایرانی، در ادامه گفت: اتفاقا چند روز پیش با یک مدیر از باشگاه‌های آلمانی صحبت می‌کردم و او هم تایید کرد که اگر پنج، شش سال قبل بود حضور یک بازیکن در لیگ‌های حاشیه خلیج فارس به معنای تمام شدن فوتبال بازیکنان بود ولی الان شرایط فرق می‌کند.

فاضلی خاطرنشان کرد: شما نگاه کنید بازیکنی مثل دروگبا از لیگ برتر به لیگ چین می‌رود، سپس به ترکیه منتقل می‌شود و از لیگ ترکیه مجددا به تیم چلسی بر می‌گردد. در این زمینه مثال‌های زیادی هست. بستگی به این دارد که بازیکن بدن خود و آمادگی‌اش را پس از انتقال به کشورهای دیگر چطور حفظ کند.

خیلی‌ها فکر می‌کردند فوتبال نکونام هم تمام شده است

وی با اشاره به بازگشت نکونام به تیم اوساسونا، تاکید کرد: خیلی‌ها فکر می‌کردند فوتبال بازیکنی مثل جواد نکونام هم تمام شده ولی او بعد از استقلال به لیگ کویت رفت و مجددا الان هم به تیم اوساسونا بر می‌گردد. همانطور که گفتم میزان آمادگی به خود بازیکن بستگی دارد.

پشت تصمیم اشکان فکر کافی وجود داشت

مدیر برنامه‌های دژآگه با دفاع از تصمیم این بازیکن برای حضور در قطر، به خبرنگار مهر گفت: معلوم نیست یکی، دو سال دیگر چه اتفاقاتی رخ می‌دهد ولی مطمئن باشید پشت تصمیم اشکان فکر کافی وجود داشت. بعد از 18 سال تجربه کاری می‌گویم اکثر بازیکنان این تصمیم را می‌گرفتند.

فوتبال یک بازیکن با حضور در لیگ‌های عربی تمام نمی‌شود

فاضلی با بیان اینکه حضور دژاگه در لیگ قطر می‌تواند برای این بازیکن حتی یک نقطه عطف تلقی شود، یادآور شد: ایران فرهنگ والا و غنی دارد ولی در این فرهنگ گاهی هیجان زدگی‌ها و احساساتی هم دیده می‌شود. واقعا اینطور نیست که بگوییم فوتبال یک بازیکن با حضور در لیگ کشورهای عربی تمام می‌شود. اگر یادتان بیاید مسعود شجاعی هم در مقطعی به تیم الشارجه امارات رفت و جایگاهش را محکم کرد و سپس به اروپا رفت. جواد نکونام هم از الوحده و الشارجه راهی اوساسونا شد.

شاید اگر اشکان در اروپا نبود این انتقادات درست بود

وی همچنین اظهار کرد: طبیعتا مسائل اقتصادی هم در تصمیم اشکان موثر بوده است ولی این بازیکن در اروپا بزرگ شده و در لیگ‌های انگلستان و آلمان بازی کرده است. شاید اگر او از اروپا نیامده بود، بله، این انتقادات درست بود. در حالی که اشکان با ولفسبورگ در آلمان قهرمان شده و با تیم زیر 21 سال آلمان به قهرمانی اروپا رسیده است. حالا او بخواهد با تیم‌های متوسط یا برای رده‌های میانه جدول بجنگد و کاری را انجام بدهد که قبلا انجام داده بود؟ خب هر شخصی دیدگاه خودش را دارد و تصمیم هر فردی قابل احترام است.

تصمیم اشکان قابل انتقاد نیست

فاضلی افزود: درست است که سطح فوتبال قطر مثل سطح فوتبال اروپا نیست ولی در تیم العربی هم بازیکنان بزرگی مثل افن برگ و باتیستوتا حضور داشته‌اند. به هر حال با وجود تمام پیشنهاداتی که بود، اشکان ترجیح داد به قطر برود. این یک تصمیم شخصی است و قابلیت انتقاد ندارد.