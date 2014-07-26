ارجاع 69 مورد تخلف در موارد بهداشتی محصولات گوشتی فارس به مراجع قضایی

قاسم رضائیان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در زمینه نظارت دامپزشکی در بهداشت گوشت هم استانی ها، اداره کل دامپزشکی فارس و ادارات دامپزشکی تابعه در سطوح مختلف اقدام به بازرسی بهداشت گوشت و مواد خامی در مراحل تولید، حمل، عرضه و فرآوری می کنند.

وی افزود: در مرحله تولید، نظارت بهداشتی بر کشتارگاه های صنعتی و کشتارگاه های سنتی وابسته به شهرداری ها به صورت بازرسی قبل و بعد از کشتار توسط کارشناسان دامپزکشی اعمال می شود.

مدیرکل دامپزشکی فارس ادامه داد: در مرحله حمل گوشت های استحصالی، با همکاری شهرداری ها در راستای خرید و در اختیار قرار دادن خودروهای حمل گوشت سردخانه دار به کشتارگاه های وابسته به شهرداری ها، اقدامات بسیار خوبی انجام گرفته و بسیاری از کشتارگاه ها به این خودروها تجهیز شده اند.

رضائیان زاده همچنین گفت: در مرحله عرضه نیز بازرسی مداوم و مستمر قصابی ها، مرغ فروشی ها و ماهی فروشی ها توسط کارشناسان خبره و شرکت های ممیزی دامپزشکی انجام و موارد تخلف به مراجع قضایی برای اعمال قانون ارجاع می شود.

وی با بیان اینکه در این راستا در سال 93 تاکنون 37 هزار و 487 مورد بازدید از مراجع توزیع صورت گرفته، اعلام کرد: 69 مورد تخلفات به مراجع قضایی ارجاع شده است.

مدیرکل دامپزشکی فارس همچنین با اشاره به اینکه از بعد از مورد روستای ظفرآباد، هیچ گزارشی مبنی بر مشاهده ابتلا به لمپی اسکین در فارس، دریافت نشده، عنوان کرد: در مورد بیماری لمپی اسکین مراقبت فعال بیماری به طور مستمر در حال انجام است که در آن اکیپ های دولتی دامپزشکی به مراکز پر خطر مثل کشتارگاه ها، میادین دام، پرواربندی های گوساله و واحدهای صنعتی و مراکز با تراکم دام بالا در هر شهرستان مراجعه و دام ها را بازرسی می کنند.

رضائیان زاده در ادامه گفت: ضمنا مراقبت غیرفعال از طریق اطلاع گیری از دامپزشکان فعال در بخش خصوصی، دامداران، تعاونی هاو... نیز به صورت مستمر در حال انجام است.

وی در اشاره به اقداماتی که در راستای آگاه سازی دامداران در خصوص بیماری لمپی اسکین انجام شده، گفت: تهیه گزارش تصویری مبسوط و پخش چندین نوبت از طریق صدا و سیمای مرکز فارس، ارسال پیامک به دامداران و بهره برداران، تهیه بروشور و اطلاعیه های بهداشتی در خصوص بیماری، برگزاری کلاس های آموزشی و اطلاع رسانی از طریق رسانه ها، از جمله کارهای صورت گرفته بوده است.