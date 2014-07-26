دبیر جشنواره تجسمی جوانان معرفی شد/ نماز عید فطر در قاب عکس

به گزارش خبرگزاری مهر، معرفی دبیر و شورای سیاست گذاری بیست و یکمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان، پالایش گنجینه های هنری سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، برپایی جشنواره عکس عید نیایش، اعلام فراخوان پنجمین دوسالانه نقاشی دامون فر و راهیابی 37 اثر به بخش مسابقه نمایشگاه تصویرسازی امید از جمله اخبار هنرهای تجسمی امروز است.

معرفی دبیر و اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره تجسمی جوانان

مجید ملانوروزی مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی، طی احکام جداگانه ای رضوان صادق زاده را به عنوان دبیر هنری و سیدناصر اصحاقی (مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان اردبیل) را به عنوان دبیر بیست و یکمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان منصوب کرد.

همچنين مجید ملانوروزی در احکامی صداقت جباری، رضوان صادق زاده، احمد وکیلی، جواد علیزاده و مسلم سقا را به عنوان عضو شورای سیاستگذاری بیست و یکمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان منصوب کرد.

مهدی حمیدی ( معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد استان اردبیل) نيز طی حکمي از سوی ملانوروزی به عنوان دبیر اجرایی این جشنواره منصوب شد.

بیست و یکمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان از سوی دفتر هنرهای تجسمی با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل و موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر نیمه دوم شهریور امسال در اردبیل برگزار می شود.

رضوان صادق زاده؛ نقاش و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر است که تاکنون نمایشگاه های انفرادی متعددی در داخل و خارج از کشور برگزار کرده و در بیش از 100 نمایشگاه گروهی در ایران، ژاپن، فرانسه، انگلستان، کره، چین و کویت شرکت کرده است.

فراخوان بيست و يكمين جشنواره ملي هنرهاي تجسمي جوانان به زودي منتشر مي شود.

جشنواره هنرهای تجسمی جوانان از دوره پانزدهم تا بیستم در استان گلستان برگزار شد.



پالایش گنجینه‌های هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران



گنجینه‌های هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با تشکیل شورایی مرکب از استادان برجسته و کارشناسان پیشکسوت اقتصاد هنر ساماندهی و پالایش می‌شود.

پالایش و تفکیک گنجینه‌های هنری سازمان فرهنگی هنری با هدف نگهداری و معرفی بهتر آثار و رونق و پویایی مجموعه‌های موزه‎‌ای سازمان انجام می‌شود.

برای رسیدن به این هدف، شورایی مرکب از استادان برجسته اقتصاد هنر تشکیل شده و پس از برگزاری جلسه‌های متعدد کارشناسی در معاونت هنری سازمان، پالایش و ارزشگذاری بیشتر این آثار به سرانجام رسیده است.



ابراهیم حقیقی عضو انجمن بین‌المللی طراحان گرافیک، نعمت‌الله کیکاووسی متخصص هنرهای صناعی و سنتی، ایرج اسکندری نقاش و عضو هیات علمی دانشگاه هنر، غلامرضا نامی نقاش برجسته، یعقوب امدادیان نقاش پیشکسوت و مدیر نگارخانه هور و علیرضا کاظمی مدیر نگارخانه شمسه شش عضو این شورا هستند.

معرفی دبیر جشنواره تجسمی جوانان، پالایش گنجینه های هنری شهرداری،اعلام فراخوان دوسالانه دامون فر و راه یافتگان نهایی به نمایشگاه تصویرسازی امید از جمله اخبار هنرهای تجسمی امروز است.

ثبت لحظه‌های معنوی نماز عید فطر در جشنواره عکس «عید نیایش»



سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران جشنواره عکس «عید نیایش» را با هدف ثبت لحظات باشکوه و ناب آیین معنوی نماز عید سعید فطر در سراسر ایران برگزار می‌کند.

عکاسان حرفه‌ای، هنرمندان و علاقه‌مندان به هنر عکاسی در چهار گوشه ایران می‌توانند عکس‌های خود را از برگزاری آیین نماز عید فطر به دبیرخانه جشنواره عید نیایش ارسال کنند.

هر شرکت‌کننده می‌تواند حداکثر پنج اثر برای شرکت در مسابقه ارسال کند و آخرین مهلت ارسال آثار ساعت 24 روز پنجشنبه 16 مرداد است. پس از بررسی آثار ارسالی در نهایت از صاحبان 10 عکس برتر تجلیل می‌شود.

افراد اول تا سوم از نگاه هیات داوران علاوه بر تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به ترتیب 20، 15 و 10 میلیون ریال جایزه نقدی دریافت می‌کنند. ضمن اینکه به هفت نفر از عکاسان برگزیده لوح تقدیر و سه میلیون ریال جایزه نقدی اهدا می‌شود.



پست الکترونیک 1387 در farhangsara.ir از نخستین لحظه‌های صبح روز عید فطر آماده دریافت عکس‌های عید نیایش است. علاقه‌مندان به شرکت در جشنواره می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فراخوان به پایگاه‌های fhnews.ir یا farhangsara.ir مراجعه کنند.



فراخوان پنجمين دوسالانه نقاشى دامون فر منتشر شد



گالری دامون فر با همکاری نماینده فابر- کاستل آلمان ، کانسون و پ ب ا فرانسه و کویلو برند ايرانى - آلمانى به منظور ارتقا سطح هنر ، حمایت از هنرمندان جوان، خلق رویدادی حرفه ای در عرصه هنرهای تجسمی، ایجاد فرصت برای بروز توانمندی های هنرمندان جوان و معرفی استعدادهای نو و شکل گیری بستری برای تبادل تجربیات نخبگان، پیشکسوتان وجوانان هنرمند ،پنجمین دو سالانه دامون فر را برگزار می کند.

در بخش نقاشى كه بخش اصلى دوسالانه دامون فر است ، موضوع آثار آزاد و تکنیک و مواد نيز آزاد است و ابعاد نقاشى ها حداکثر 150 سانتی متر است كه تا 200 سانتی متر هم قابل انتخاب است. در بخش جنبی تصویر سازی با ماژیک ، تكنيك خلق آثار الزاما بايد با ماژیک كويلو و فابركاستل ( FABER-CASTELL /Quilo Markers ) باشد هر چند كه موضوع آزاد است و ابعاد مطلوب 35 در 50 تا 50 در 70 سانتی متر اعلام شده است.

هر هنرمند در هر بخش ، حداكثر سه اثر مى تواند به دبيرخانه دامون فر ارسال كند كه بايد در دو سال اخیر خلق شده باشد.



پایان مهلت ثبت نام و ارسال تصویر آثار اول شهریور 93 است كه فقط هنرمندانى كه حداکثر 25 ساله هستند مى توانند در آن شركت كنند.

علاقه مندان برای ثبت نام در پنجمین دو سالانه دامون فر ابتدا باید فرم شرکت را به صورت آنلاین از طریق سایتwww.iranartfestival.com دریافت کنند كه در اين ميان دريافت كد رهگيرى الزامى ست.



بنا به رسم دامون فر ، جایزه نفر اول اين رويداد ملى ، سفر به آلمان و بازدید از کارخانه فابر- کاستل و شرکت در آکادمی هنر است ؛ براى ساير نفرات برگزيده و نيز برندگان بخش جنبى جوايز در خور توجهى در نظر گرفته شده است ؛ ضمن آنكه آثارى كه به بخش نمايشگاهى راه مى يابند در صورت تمايل هنرمند ، در معرض فروش قرار مى گيرند.

دو سالانه دامون فر با همكارى موسسه تصوير شهر 18 مهر تا دوم آبان ماه 93 در گالرى پرديس ملت برگزار خواهد شد.



راهیابی 37 اثر به بخش مسابقه نمایشگاه تصویرسازی امید



با انتخاب هیات داوران نمایشگاه تصویر سازی امید 37 اثر به بخش مسابقه این نمایشگاه راه یافت.

این آثار از میان 200 اثر ارسال شده بخش مسابقه انتخاب شده اند.

همچنین در بخش بین‌الملل نمایشگاه تصویرسازی امید 9 اثر از کشورهای اندونزی، ایتالیا، اسپانیا، تونس، ترکیه، نروژ و ایران حضور دارند.



اسامی پذیرفته‌شدگان بخش مسابقه به این شرح است: فاطمه نخعی، محمد رضا صدیق، ژابیز میرفظم، زهره محمدی معین، مریم ابراهیمی، فاطمه خدیور، نعیمه نمکی، فائزه صدیف، آمنه اربابون، فاطمه حمیدی خواه، هدا جزایری، فروغ پاکدامن، نجمه مرادی، فائزه مظفری، نسيم نوروزى، نیلوفر کبودین، مجید حیدری، زهرا ریاحی مقدم، انیس تبرایی، فاطمه محمدی، لاله آشوری، محمد تقی پور، بهاره نیاورانی، زهرا غلامی جلال، سارا منادی زاده، آرام علایی اردبیلی، عاطفه معصومی، مهدی پرستار شهری، لیلا بدرعظیمی، سیمین هاشمی، افروز قلی زاده، ملیحه توانا، محبوبه جلیلوندی، ثمینه اتفاق، سمیرا بحرانی و فهيمه زارع.

هیات داوران نمایشگاه تصویرسازی امید را مهشید آسوده‌خواه، کمال طباطبایی، مرتضی یزدانی، هرمز حقیقی و مریم کی بخت تشکیل می دهند.

این نمایشگاه به همت گروه تصویرسازان هنر موگه و مدرسه هنرهای ایده 17 مرداد ماه جاری در گالری ایده افتتاح خواهد شد.

