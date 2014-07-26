اعزام 2 تیم از استان مرکزی برای رویت هلال ماه شوال

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حاجی پور ظهر شنبه در جلسه هماهنگی اعزام تیم های رویت هلال ماه که با حضور اعضای ستاد استهلال استان مرکزی، افزود: ستاد استهلال استان مرکزی در رویت هلال ماه در تمامی طول سال حساسیت نشان داده و این اهمیت در ایام ماه مبارک رمضان بیشترمی شود.

وی ادامه داد: ستاد استهلال استان به دلیل فعالیت و دقت و همچنین حضور کارشناسان مجرب یکی از مهم ترین ستادهای کشور است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان مرکزی با بیان اینکه این تیم ها متشکل از کارشناسان، اساتید دانشگاه و رصدگر کمکی هستند، اضافه کرد: تیم های اعزامی مجهز به آخرین امکانات و تجهیزات هستند.

حاجی پور اظهار کرد: امسال به دلیل بحرانی بودن رویت هلال تیم های اعزامی با هماهنگی های و برنامه ریزی های انجام شده با هم ادغام شده و دو تیم رصدی قوی برای رویت هلال ماه به ارتفاعات استان اعزام می شوند.

وی با اشاره به اینکه تدارکات، پشتیبانی و وسایل ایاب و ذهاب به منظور رفاه هر چه بیشتر این گروه ها تامین شده است، تصریح کرد: این گروه ها از فردا صبح 6 مرداد همزمان با بیست و نهم ماه مبارک رمضان به ارتفاعات منطقه تفرش و پیست اسکی آستانه اعزام می شوند.

مسئول ستاد استهلال استان مرکزی اضافه کرد: دلیل انتخاب این دو منطقه با توجه به اعلام نظریه اداره کل هواشناسی استان مبنی برای وجود کمترین غبار و ابر در این مناطق است.