بقاع متبرکه پایگاه های استمرار تمدن اسلامی/ آستان امامزاده محمد عابد(ع) میزبان سومین شبِ خدایی

به گزارش خبرنگار مهر، بنای این امامزاده در 12 کیلومتری شهر اراک در روستای مشهد میقان قرار دارد. امامزاده محمد عابد (ع) از فرزندان امام موسی کاظم (ع) و برادر حضرت امام رضا(ع) می باشند.

مادر بزرگوار امامزاده محمد عابد(ع) معروف به ام احمد است ایشان راوی حدیث هستند و محدثانی مانند شیخ طوسی ، کلینی و شیخ صدوق وی را از بانوان راوی حدیث از امام موسی کاظم (ع) دانسته اند ، محل زندگی محمد عابد(ع) در مدینه بوده و در زمان ولایتعهدی امام رضا (ع) به ایران مهاجرت نموده است.

ابوالحسن موسی بن جعفر(ع) ۱۹ پسر و ۱۸ دختر از همسران متعدد داشت، یکی از فرزندانش به نام محمد عابد(ع) که فرزند ایشان به نام ابراهیم مجاب در ضلع شرقی حرم مطهر امام حسین(ع) واقع در کربلای معلی مدفون است، می باشد. محل زندگی محمد عابد(ع) در مدینه بوده و در زمان ولایتعهدی امام رضا(ع) به ایران مهاجرت کرده است.

ایشان به دور از چشم خلفای عباسی وارد شیراز شده و از اجرت نوشتن قرآن هزار بنده آزاد نموده است با شهادت حضرت رضا (ع) مورد آزار و تهدید قرار گرفته و به این مکان مهاجرت نموده و میهمان یکی از دوستان اهل بیت(ع) به نام عبدالله خطیب می گردد حضور ایشان از دید خائنین پنهان نمانده و جاسوسان محل اختفای ایشان را به یکی از والیان منطقه به نام اسکندر گزارش می دهند، والی منطقه با تجهیز عده ای خانه عبدالله خطیب را محاصره می کند.

محمد عابد(ع) به میزبان اجازه جنگیدن نداد و به تنهایی در مقابل سربازان اسکندر ، آن دژخیم عباسی ایستاد و چندی موعظه فرمود که در آنها موثر واقع نشد لاجرم به دفاع از خود پرداخت و سرانجام طی حمله گروهی سپاه بنی عباسی به شهادت رسید.

بنای بقعه امامزاده محمد عابد(ع) از بناهای دوره صفویه است که در دوره قاجاریه سیر تکاملی خود را طی نموده است و بقعه به صورت مرجع به دهانه متر و ارتفاع ۹ متر تا زیرپوش اول ساخته شده است و دارای تزئینات آینه کاری و گوشه سازی زیبایی است که هر ضلع پلان مربعی فضای آرامگاهی ، دری به رواق های اطراف و به ایوان گشوده می شود بقعه دارای دو ایوان شمالی و غربی می باشد که هر ایوان با تزئینات معماری مزین گردیده است . گنبد اصطلاحا پیازی شکل و تماما از آجر بنا گردیده است در حال حاضر روی گنبد با ورق های مسی پوشانده شده است.

رواق ها که دوره قاجاریه به بنای اولیه الحاق گردیده ، همگی آجری و همراه با صابونک های کاشی و دارای قوسی های پنج و هفت می باشد.مرقد مطهر امامزاده با کاشی فیروزه فام تزئین وروی آن با خط ثلث برجسته سوره یاسین نوشته شده و از جمله آثار ارزشمند تاریخی این بنا محسوب می گردد ، به طوریکه معماری بنا به صورت کوشک طراحی شده است.

.آستان مقدس امامزاده محمد عابد(ع) یکی از بقاع شاخص استان مرکزی است که در سال های اخیر توانسته است جایگاه خود در میان مردم را بیش از پیش تقویت کند، گسترش فضاهای زیارتی برای زائران، امکانات رفاهی و برپایی مراسم ها و جشن ها و سوگواری ها در ایام مختلف سال همه و همه به پویایی این امامزاده کمک کرده است.

امامزادگان مامن امید و آرامش مومنان هستند

تولیت آستان مقدس امامزاده محمد عابد (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امامزادگان مامن امید و آرامش مومنان هستند تا بتوانند در محیطی روحانی و معنوی به خلوت با پروردگار خود بپردازند.

حجت الاسلام عبدالله حسینخانی افزود: بقاع متبرکه و امامزادگان بهترین مکان برای ترویج مبانی و ارزش های دین مبین اسلام و یک فرصت برای فرهنگ سازی دینی هستند که باید به درستی از آن بهره برد.

وی با بیان اینکه ایجاد فضایی در خور مقام شامخ امامزادگان و همچنین شایسته زائران ایشان همیشه از اولویت های تولیت امامزادگان بوده است. در این راستا طی سال های اخیر اقداماتی در امامزاده محمد عابد اراک صورت گرفته است.

طرح جامع امامزاده محمد عابد(ع) در حال اجرا است

حجت الاسلام حسینخانی ادامه داد: امامزاده محمد عابد(ع) بعنوان یکی از بقاع شاخص استان به دنبال محیطی امن و فضایی آرام برای زائران است که در این راستا طرح جامع امامزاده محمد عابد(ع) در حال اجرا است.

وی اظهار کرد: این طرح شامل 54 بخش از جمله بیمارستان، اورژانس، حوزه علمیه، خانه عالم، مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست، سیستم اداری بقعه، بسیج و آتش نشانی است که پس از بهره برداری، امامزاده محمد عابد(ع) را به جمع معدود امامزادگان کشور با چنین امکاناتی اضافه خواهد کرد.

حسینخانی در ادامه از افتتاح دو شبستان امامزاده همزمان با میلاد امام حسن مجتبی(ع) خبر داد و گفت: با افتتاح دو شبستان امام حسن(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) شاهد ایجاد فضای بیشتر و حضور زائران بیشتری در حرم هستیم.

تولیت آستان مقدس امامزاده محمد عابد (ع) ادامه داد: این دو شبستان به همت خیرین و هیات امنای امامزاده محمد عابد(ع) ظرف شش ماه مورد بهره برداری و افتتاح شد.

وی با بیان اینکه اعتبار ساخت دو شبستان بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون تومان بوده، ادامه داد: زیر بنای این شبستان ها در مجموع دو هزار و 500 مترمربع است.

حجت الاسلام حسینخانی بیان کرد: طرح توسعه صحن امامزاده و نوسازی بقعه آن از دیگر اقدامات طرح جامع است که مراحل نقشه برداری آن انجام شده و کلنگ ساخت بقعه جدید نیز به زمین زده شده است.

وی ادامه داد: همچنین کار توسعه صحن حرم به مساحت دو هزار متر مربع با سه رواق در دستور کار قرار دارد.

حجت الاسلام حسینخانی تاکید کرد: امامزاده ها ملجا و مامن دل های خسته هستند و باید فضایی امن برای حضور مردم باشد تا به راحتی در آن حضور یابند و خواسته های خود را بیان کنند.

برگزاری مراسم احیای شب های قدر در امامزاده عابد(ع) و استقبال خوب مردم

وی با اشاره به استقبال مردم در روزها و شب های ماه رمضان از این امامزاده گفت: در ایام ماه رمضان مراسم های ویژه ای در امامزاده برپاست که اوج آن ها در شب های قدر است.

حجت الاسلام حسینخانی ادامه داد: در طی اولین و دومین شب های قدر، بالغ بر 50 هزار زائر مراسم احیا خود را در این امامزاده برپا کردند و پیش بینی می کنیم که امشب و در سومین شب از لیالی قدر نیز بیش از بیست هزار نفر در این مراسم حضور یابند.

تولیت آستان مقدس امامزاده محمد عابد(ع) اظهار کرد: برگزاری برنامه های ویژه در ایام مختلف در راستای فرمایش رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر قطب فرهنگی شدن بقاع متبرکه در این حرم مطهر انجام می گیرد.

قطعا برای تبدیل بقاع متبرّکه به قطب فرهنگی علاوه بر تقویت و تعمیق شناخت مردم نسبت به امامزادگان مجموعه ای از اقدام‌های عملی از جمله زیباسازی محیطی و معنوی، ابزار قدرتمند رسانه، دست اندرکارن خوش نام و خوش خلق ، کانون آموزش مهارت های زندگی و... نیاز است و چه فرصتی ارزنده تر از روزها و شب های ماه رمضان برای انس دادن دل ها با این مکان های روحانی.

........

گزارش: سمیه انصاری فر