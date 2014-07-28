تلاش بی بی سی برای تطهیر اوباما از فاجعه غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود برقراری آتش بس در غزه شمار شهدای فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی به بیش از یک هزار نفر رسیده و در این میان کشورهای غربی اقدام چندانی را برای توقف جنایت رژیم صهیونیستی انجام نداده و فقط به برگزاری نشست و انجام تماس تلفنی با مقامات تل آویو بسنده کرده اند.

در همین رابطه شب گذشته "باراک اوباما" با "بنیامین نتانیاهو" تماس گرفت. خبرنگار بی بی سی که در سرزمین های اشغالی حضور دارد با اشاره به این تماس مدعی شد که اوباما به تندی با نخست وزیر رژیم صهیونیستی صحبت کرده است.

پیش از آنکه نشست فوری شورای امنیت تشکیل شود، رئیس‌جمهور آمریکا در تماس تلفنی با نتانیاهو درباره افزایش شمار غیرنظامیان کشته شده و همچنین اوضاع انسانی غزه ابراز نگرانی جدی کرد.

به گفته خبرنگار بی بی سی، اوباما بر ضرورت ایجاد یک آتش بس فوری و بدون قید و شرط بشردوستانه تاکید کرده است. آتش بسی که به گفته رئیس جمهور آمریکا مبنایی برای پایان دائمی جنگ بر اساس توافق آتش بس سال ۲۰۱۲ باشد.

خبرنگار بی بی سی در ادامه می گوید رئیس‌ جمهوری آمریکا در این مکالمه تلفنی با لحنی بسیار محکم با نخست وزیر اسرائیل صحبت کرده که نشانی از فشار کاخ سفید بر اسرائیل برای ایجاد آتش بس است.